Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Tag Heuer revelou uma edição Golf do seu mais recente smartwatch , o Connected Caliber E4.

O relógio de golfe é o mais recente de uma linha de smartwatches Tag Heuer para obter o tratamento de edição especial para o campo de golfe, embora este seja um grande salto em relação à última geração.

Com o redesenho do Connected Caliber E4, o Golf Edition oferece uma aparência quase idêntica. Como sempre, porém, existem algumas peculiaridades de design elegantes lançadas pelo relojoeiro suíço.

Quer você prefira a caixa de 42 mm ou 45 mm, ambas apresentam 1 a 18 marcadores ao redor do painel para indicar cada buraco no campo, enquanto a fivela abriga um marcador de bola magnético para uso ao colocar. Em um aceno ao design da bola de golfe, o elástico padrão do dispositivo também é branco e com covinhas, com uma pulseira preta também incluída na caixa.

Melhores ofertas do Amazon US Prime Day 2021: algumas ofertas ainda estão ativas Por Maggie Tillman · 23 Junho 2021 O Prime Day 2021 já começou!

Em termos de recursos inteligentes, esta é uma imagem bastante semelhante ao que vimos anteriormente da empresa - e tudo é feito com backup no aplicativo Tag Heuer Golf. No relógio, os usuários recebem mapas 2D de cerca de 40.000 campos de golfe, com um rastreador de tacadas integrado também capaz de registrar automaticamente as tacadas realizadas.

Curiosamente, a empresa observa que este rastreamento de tacadas está atualmente limitado à primeira tacada em cada buraco, concluindo quando uma segunda tacada é registrada. Isso significa, então, que embora você nunca perca a primeira tacada em um novo buraco, você terá que registrar o resto.

O novo recurso de rastreamento de tiro também é usado, diz Tag, para oferecer recomendações aprimoradas de tacos e aumentar os mapas de calor ao usar o modo Driving Range existente. Depois de terminar sua rodada, você também pode acessar o aplicativo complementar e visualizar simulações em 3D de suas fotos registradas.

O Connected Caliber E4 Golf Edition já está disponível, a partir de $ 2.650 / £ 2.200 / € 2.500.

Escrito por Conor Allison.