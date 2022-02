Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os fãs que aguardam o início da temporada de corridas de Fórmula 1 de 2022 podem ficar empolgados em conhecer o mais recente relógio da Red Bull Racing com o parceiro TAG Heuer .

O TAG Heuer Formula 1 Red Bull Racing Special Edition apresenta um novo design. Ostentando um corpo de aço inoxidável de 43 mm com uma pulseira de três elos estilo ostra escovada, o cronógrafo renovado apresenta uma inserção de alumínio azul meia-noite e um mostrador com uma faixa vermelha. Para quem procura uma opção menos tradicional, a TAG Heuer oferece uma pulseira de borracha azul com textura de tecido e listra.

Em outros lugares, o relógio tem uma luneta de taquímetro pesada com marcas de hash na escala, completa com o texto "Speed" branco às 1h, um emblema TAG Heuer em silhueta vermelha às 12h e um anel de capítulo pintado em Red Bull. assinatura cores vermelho e amarelo. Na parte de trás, a TAG Heuer gravou a caixa sólida com um emblema da Red Bull Racing, que é combinado com um motivo de bandeira quadriculada.

Outras características notáveis incluem durabilidade incrível, uma classificação de resistência à água de 200 metros, um movimento de cronógrafo de quartzo Ronda 5040D com precisão de 1/10 de segundo.

O TAG Heuer Formula 1 Red Bull Racing Special Edition está disponível agora, em aço inoxidável ou com a pulseira de borracha, por US$ 2.000 nos EUA.

Você pode comprá-lo no próprio site da TAG Heuer.

Escrito por Maggie Tillman.