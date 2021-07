Tag Heuer Connected Super Mario é um smartwatch Mario de edição limitada para o super fã

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tag Heuer se uniu à Nintendo - no que está chamando de o início de uma colaboração de longo prazo - com o Tag Heuer Connected Super Mario.

Esta versão de edição limitada do smartwatch da Tag verá apenas 2.000 unidades fabricadas, mas dará a você Mario no seu pulso, com detalhes personalizados para mostrar seu amor pelo icônico encanador italiano.

Há alguns ajustes no relógio Tag Heuer Connected , incluindo ícones na moldura nas posições 3, 6 e 9, bem como o logotipo M na coroa do relógio.

Existem duas tiras, com borracha vermelha para um toque esportivo, ou couro preto sobre borracha vermelha para um visual mais sofisticado, mas distintamente lúdico. Mais uma vez, o logotipo M está na fivela para um visual único.

Haverá também uma embalagem personalizada e uma caixa de viagem vermelha Mario.

Isso é antes de você obter toda a personalização gráfica da interface. Sendo um Wear OS, é fácil para o Tag fazer uma revisão completa para que haja mais Mario em sua vida.

O esquema de cores da interface agora reflete os jogos do Mario, com mostradores de relógio evoluindo para versões do Super Mario. Há reviravoltas nos mostradores de relógio Tag Heuer comuns com Mario se envolvendo.

Para ajudá-lo a alcançar suas metas de passos, você obterá uma animação diferente quando atingir os marcos de 25, 50 e 75 por cento, com Super Mushrooms, Pipe e Super Star - finalmente atingindo o Pólo da Meta a 100 por cento.

Isso além de todas as funcionalidades básicas que este relógio sempre oferece. É um Tag Heuer, portanto, vem com uma caixa de aço, com acabamento de alta qualidade e proporcionando uma excelente experiência de smartwatch.

É um relógio de 45 mm, equipado com sensores para fornecer monitoramento de esportes, como monitoramento de frequência cardíaca, com o aplicativo Tag Heuer que permite monitorar suas atividades. Há também um aplicativo de golfe para aqueles que desejam usar este relógio para melhorar seu jogo de golfe.

Não há nenhuma palavra sobre o que realmente vai custar - mas com números muito limitados, se você quiser um, terá que agir rápido.