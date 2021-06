Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tag Heuer introduziu uma atualização no aplicativo smartwatch Sport da Connected, renovando a forma como nadadores e corredores podem monitorar seus treinos.

O relojoeiro suíço forneceu a atualização para todos os proprietários da linha Connected , com o aplicativo de rastreamento proprietário baseado na recente introdução de um novo aplicativo de bem-estar e recursos de golfe atualizados .

A mais significativa das duas atualizações está no departamento de natação - é uma adição totalmente nova ao aplicativo que permite aos usuários ver sua sessão de relance.

O número de voltas, distância total, detalhamentos de intervalo estão todos disponíveis para visualização durante um mergulho, enquanto gostos de queima de calorias e SWOLF - a métrica de eficiência que soma o número de braçadas feitas em um comprimento de piscina e o tempo que levou para nadar o comprimento - pode ser encontrado no aplicativo de smartphone complementar.

Naturalmente, a detecção automática de voltas também apresenta, com o Tag incluindo uma maneira de detectar que tipo de braçada você está realizando - seja nado livre, peito, borboleta ou costas.

Como um complemento a essas novas habilidades de natação, a corrida indoor também foi atualizada na atualização.

O aplicativo agora mostrará aos usuários da esteira em qual zona de frequência cardíaca eles estão durante uma corrida, além de permitir a entrada da distância total no final de uma sessão. Isso permite que o aplicativo calcule automaticamente o ritmo, com uma análise pós-corrida completa disponível no aplicativo complementar.

Em suma, é uma atualização bastante considerável para usuários de Tag, além de ser uma atualização que vem da parte de trás da recente fusão entre o Wear OS e o Tizen do Google e da Samsung.

Ele pode ser baixado automaticamente por Wi-Fi durante o carregamento ou manualmente por meio da Google Play Store.

Escrito por Conor Allison.