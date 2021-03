Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tag Heuer anunciou a terceira iteração de seu smartwatch Connected Golf Edition.

O relojoeiro suíço mais uma vez ajustou a versão regular de seu modelo Smartwatch conectado - o último dos quais foi lançado há cerca de um ano - para o campo de golfe, desta vez apresentando recomendações de clubes e mapeamento de campo aprimorado.

O mapeamento do curso se baseia no que vimos na edição 2020, com visualizações 2D e 3D no relógio e no telefone agora incluindo mais detalhes - até florestas e árvores individuais, diz Tag. O aplicativo iOS associado também foi atualizado usando o Apple SceneKit para entregar renderizações semelhantes ao que você veria em uma transmissão, com características como rastreadores e visualizações em 3D de fotos.

No entanto, embora esses sejam refinamentos de um recurso padrão, a ferramenta de recomendação do clube é inteiramente nova. Enquanto estiver no campo, o Golf Edition agora será capaz de oferecer sugestões semelhantes a caddie com base na sua distância do pino.

Esses dados também serão cruzados com as distâncias predefinidas do próprio jogador para cada clube, rastreando os tiros ao longo do tempo para ajudar a fornecer melhores recomendações.

Em outro lugar, há pontuação aprimorada para golpes e matchplay, com sincronização Bluetooth mais rápida e, de acordo com Tag, uma experiência geral mais suave. Outros recursos que estreou no ano passado, como a Zona de Condução - mostrando aos usuários as áreas de aterrissagem de suas tacadas anteriores - também foram mantidos.

Como qualquer coisa com o nome Tag Heuer anexado, porém, este relógio ainda é muito sobre estilo. A edição 2021 segue o DNA do modelo regular 45mm 2020 Connected, desviando ligeiramente com o selo Golf Edition na caixa de titânio preto e a pulseira com covinhas branca e verde inspirada na bola de golfe.

A tela OLED de 1,39 polegadas, com resolução de 454 x 454 pixels, será usada mais uma vez, enquanto a plataforma Wear OS do Google lidará com o software fora do aplicativo Tag Heuer Golf, que oferece mapas de mais de 40.000 campos em todo o mundo.

Naturalmente, também custará uma boa quantia em dinheiro se você quiser usar um durante o curso.

A última edição do Golf começa em £ 2.100 / $ 2.550, que é um salto considerável em relação ao preço de £ 1.495 / $ 1.800 do modelo padrão.

O que é o Pocket-lint diariamente e como você o obtém gratuitamente? Por Stuart Miles · 9 Março 2021

Escrito por Conor Allison.