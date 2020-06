Tag Heuer Golf Edition smartwatch atualizado para 2020

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Tag Heuer lançou uma versão de segunda geração do seu smartwatch de golfe especializado.

Com base na versão mais recente de 2020 do relógio Connected , lançada em março, a Tag Heuer Golf Edition apresenta novas variações nos mostradores do relógio personalizados e conexão com uma versão atualizada do aplicativo dedicado da Tag Heuer Golf para iOS e Android.

O aplicativo inclui mapeamento de percurso em 3D, distância de perigos, rastreamento de tiro, scorecards, estatísticas profissionais e agora vem com um novo recurso da Zona de Condução.

As principais diferenças geracionais no relógio em si se beneficiam da tecnologia atualizada fornecida pelo modelo 2020 Connected.

Possui uma tela OLED de 1,39 454 x 454 em uma caixa de 45 mm. A versão mais recente do Wear OS do Google está a bordo e agora existem novos botões ao lado do mostrador do relógio para um controle mais intuitivo sobre determinadas funções. Eles podem ser usados para gravar disparos e distâncias disparadas para este relógio especificamente.

A versão Golf Edition vem com uma pulseira de borracha branca com costura verde, que também pode ser trocada por outras pulseiras, disponíveis separadamente.

"Casando forma e função de uma maneira totalmente nova, oferece uma experiência digital suave, fácil de usar e orientada para o desempenho, não apenas para o golfe, mas também para muitos esportes e atividades cotidianas", disse a principal estratégia e estratégia digital de Tag Heuer. oficial, Frédéric Arnault.

O smartwatch Tag Heuer Golf Edition (2ª geração) estará disponível on-line e através de revendedores selecionados a partir de 4 de junho. O preço ainda não foi revelado, mas é provável que esteja próximo do mesmo parque que o modelo do ano passado - aproximadamente 2.100 libras.