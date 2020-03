O smartwatch Connected de terceira geração de Tag Heuer foca no esporte

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O compromisso da Tag Heuer com seus relógios inteligentes é louvável. Com muitos dos fabricantes originais de relógios inteligentes se retirando do mercado, deixando a Samsung e a Apple dominando, a marca de luxo lançou sua terceira geração de relógios inteligentes personalizáveis.

O Tag Heuer Connected permite que você escolha a aparência do seu relógio, desde os materiais do corpo do relógio até as presilhas e as tiras, com chave de personalização para este relógio sofisticado. Isso significa que os clientes abastados podem obter exatamente a aparência desejada e alterá-la quantas vezes quiserem.

Embora grande parte da tecnologia deste relógio permaneça semelhante às versões anteriores , é o surgimento de um foco esportivo da Tag Heuer que é novo. Um novo aplicativo esportivo permitirá que os proprietários rastreiem todos os seus esportes - algo iniciado pela edição de golfe em 2019 - para torná-lo mais do que apenas um relógio conectado.

Mas a diferença real está na adição de mais dois botões ao lado. O Connected contava anteriormente com um botão e agora existem três - e isso facilita muito o manuseio de funções esportivas do que apenas a tela sensível ao toque, sem mencionar que é muito melhor com luvas.

A Tag Heuer diz que o relógio foi otimizado para esportes, com a bateria de 440mAh projetada para suportar 1 hora de rastreamento por GPS e freqüência cardíaca durante o streaming de música - exatamente o tipo de coisa que você precisa para um treino médio. Mas ele pode rastrear atividades por até 6 horas, novamente com GPS, freqüência cardíaca e transmissão de música.

Ele roda o Wear OS - a plataforma de relógios inteligentes do Google, anteriormente chamada Android Wear - e a carcaça é de 45 mm; você pode colocar o corpo em titânio ou aço inoxidável, enquanto a tela de 1,39 polegadas e 454 x 454 pixels é coberta por cristal de safira.

Você obterá uma gama completa de personalizações nos mostradores do relógio Tag, bem como uma integração perfeita com os serviços do Google, como o Google Assistant. Funcionará muito bem com dispositivos Android, mas também suporta o iPhone, com uma ampla variedade de aplicativos e serviços que você pode baixar diretamente no relógio, suportando coisas como música offline sincronizando playlists.

Obviamente, existe um preço com uma caixa de aço inoxidável e um modelo de pulseira de borracha que custa 1495 libras - mas que preço você pode colocar em qualidade? Está disponível para compra na Tag Heuer agora .