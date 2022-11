O Galaxy Watch 4 da Samsung não está realmente funcionando

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Samsung lançou uma correção para um bug que causou a morte de alguns modelos Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic após uma atualização - mas não funciona.

A edição original viu algumas pessoas relatarem que seus relógios foram atualizados bem, mas depois se recusaram a ligar de volta se o reinício estava planejado ou após o relógio ter ficado sem suco. Agora, a Samsung lançou uma correção que alega lidar com qualquer bug que estivesse causando o problema. Exceto que algumas pessoas relatam que o problema ainda está acontecendo.

O changelog da Samsung para a atualização sugere que a estabilidade e a confiabilidade foram melhoradas, ao mesmo tempo em que observa que o patch de segurança de novembro de 2022 também está incluído. Há menção de um "código de estabilização relacionado à operação de energia" sendo aplicado através da mesma atualização, mas mesmo que isso seja suposto para parar os relógios que se movimentam, alguns na Reddit dizem que não é.

Quanto ao que está acontecendo, nós ainda não sabemos. Também não sabemos o que sugerir às pessoas que façam a seguir. Se você ainda não atualizou, talvez seja prudente evitar fazer isso. A Samsung disse anteriormente que as pessoas cujos relógios foram tijolos deveriam procurar apoio.

De volta à Reddit, as coisas agora chegaram à fase de leitura de folhas de chá - alguns acreditam que a questão poderia estar relacionada ao período em que os relógios específicos foram fabricados, com aqueles construídos por volta de agosto de 2021 com maior probabilidade de falharem.

Fizemos contato com a Samsung para obter esclarecimentos sobre o que esta atualização deve consertar e o que as pessoas devem fazer daqui para frente.

