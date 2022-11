PSA: Uma atualização do Galaxy Watch 4 está trazendo os artigos de uso de algumas pessoas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Alguns proprietários do Samsung Galaxy Watch 4 e do Galaxy Watch 4 Classic smartwatch estão relatando que uma atualização de software está fazendo com que seus artigos de uso sejam desgastados.

Curiosamente, não parece que a atualização esteja quebrando os relógios assim que é instalada. Em vez disso, a versão de software R8xxXXU1GVI3 está causando problemas às pessoas na próxima vez que elas precisarem ligar o relógio - seja após um reinício planejado ou se seu relógio ficar sem energia. De qualquer forma, tentar ligá-lo novamente resulta em frustração - e um problema que a Samsung precisa consertar.

No momento, parece que não há uma solução real para o problema uma vez que você tenha caído em falta, embora aqueles que ainda não reiniciaram seu Galaxy Watch 4 ou Galaxy Watch 4 Classic possam provavelmente mantê-lo em suporte de vida até que um lançamento de software atualizado seja lançado. Por enquanto, a Samsung diz que está ciente de que "um número limitado de modelos da série Galaxy Watch 4 não estão ligando após uma recente atualização do software". Também impediu que a atualização fosse instalada em qualquer outro dispositivo.

Quanto àqueles que já atualizaram e descobriram que seu relógio não voltará a funcionar, a Samsung diz que você deve levá-lo ao centro de serviço Samsung mais próximo ou ligar para um centro de contato para obter instruções sobre o que fazer a seguir.

Felizmente, parece que nenhuma nova instalação da versão de software R8xxXXU1GVI3 vai acontecer até que a Samsung descubra o que está acontecendo. Mas isso certamente será de pouco conforto para qualquer um que tente ressuscitar um relógio de tijolos agora mesmo.

Escrito por Oliver Haslam.