(Pocket-lint) - Em seu evento de verão de 2022, a Samsung anunciou uma família inteira de novos dispositivos, incluindo as últimas iterações de seu Galaxy Watch.

No entanto, em uma espécie de partida de seu estilo habitual, a Samsung lançou um Galaxy Watch 5 e um Galaxy Watch 5 Pro, com este último substituindo os modelos Classic e - ao fazê-lo - livrando-se da luneta rotativa.

Na funcionalidade principal, os dois modelos são praticamente os mesmos, e pegaram o que era bom no relógio 4 e o desenvolveram.

Isso significa que você obtém o sensor BioActive da Samsung na parte inferior para monitoramento do ritmo cardíaco durante todo o dia e rastreamento do sono. No entanto, para 2022, a Samsung melhorou a interface do usuário do sono para lhe dar uma melhor percepção da qualidade do seu sono.

Usando o Samsung Health você tem acesso a treinamento personalizado e dicas sobre como melhorar seu próprio sono, bem como relatórios sobre seu ronco.

Naturalmente, você pode usar os relógios para rastrear exercícios e atividades também. Com 2 a 3 minutos de acompanhamento de RH após as sessões de cardio, você terá uma melhor compreensão de como seu corpo se recupera dos exercícios intensos. Além disso, você será informado de quanta hidratação você precisa após o treino.

Como mencionado, existem dois modelos. O Watch 5 normal, que é feito de alumínio e vem em dois tamanhos (40mm e 44mm), e o Watch 5 Pro (retratado diretamente acima) que é de 45mm e construído usando titânio e vidro de cristal de safira.

São semelhantes no design, mas não idênticos. Todos os modelos são redondos e apresentam o controle de dois botões da Samsung na lateral. O modelo Pro é mais grosso, porém, para incorporar uma bateria interna maior.

Para aqueles que querem personalização e expressão pessoal, o relógio 5 provavelmente fará a escolha mais adequada, com a opção de várias cores de caixas metálicas e uma série de cores de alças e materiais para escolher.

O Watch 5 Pro vem em cinza escuro ou preto, e apresenta uma nova banda esportiva D-Buckle, tornando realmente fácil de encaixar e tirar do pulso.

Então, por que o nome 'Pro'? Isso tem a ver principalmente com o desempenho. Onde o relógio 5 tem uma bateria de 284mAh (que é 30% maior que a do relógio 4), o relógio 5 Pro tem uma célula de 590mAh muito maior.

Isso significa que uma carga completa durará muito mais tempo no Pro, e também o torna mais adequado para atividades ao ar livre.

A Samsung também sabe disso, e equipou o modelo Pro com recursos adicionais projetados para o ar livre. Você pode navegar pelas rotas ao ar livre usando o relógio com orientação curva a curva. Além disso, há um recurso 'Track Back' que pode ajudá-lo a encontrar o caminho de volta ao seu ponto de partida.

Semelhante ao relógio Apple, a Samsung está fazendo da personalização uma grande parte da experiência de compra deste ano e oferecerá um 'Watch Studio' em seu site, permitindo que você escolha seu visual e estilo antes de fazer o check-out.

Como seus predecessores, todos os modelos são à prova d'água e usam um disco magnético de carga sem fio para recarregar o relógio quando vazio.

O Galaxy Watch 5 estará disponível a partir de £269 quando for à venda em 26 de agosto, enquanto o Watch 5 Pro custará- compreensivelmente - mais £429. Ambos estão disponíveis para pré-compra a partir de 10 de agosto.

Escrito por Cam Bunton. Edição por Britta O'Boyle.