O Samsung Galaxy Watch 5 começará com um vazamento de 260 euros, o que sugere

(Pocket-lint) - A Samsung realizará seu próximo evento Galaxy Unpacked em 10 de agosto e junto com o Galaxy Z Fold 4 e o Galaxy Z Flip 4, espera-se que também vejamos o Watch 5 e o Watch 5 Pro smartwatches.

Já vimos e ouvimos falar muito sobre os próximos smartwatches Wear OS 3 da Samsung, mas o último vazamento detalhou o quanto podemos esperar que eles custem.

Boatos anteriores diziam que o Galaxy Watch 5 começará em 300 euros e o Watch 5 Pro em 490 euros, mas o último relatório afirma que poderia ser um pouco mais barato do que isso. Segundo a DealnTech(via MySmartPrice), o modelo básico do Samsung Galaxy Watch 5 começará em 259,98 euros, com o modelo de 44mm custando 286,90 euros.

Diz-se que o modelo do Relógio 5 Pro de 45mm começará em 430,89 euros para o modelo Bluetooth.

Espera-se que o Samsung Galaxy Watch 5 substitua o Watch 4, oferecendo um visual elegante e esportivo, enquanto que o Watch 5 Pro substituirá o Watch 4 Classic por um design mais mecânico, mas pensa-se que ele se livrará da luneta rotativa.

Outros rumores sugerem que ambos os relógios smartwatch oferecerão baterias maiores do que seus predecessores e espera-se que funcionem com o Wear OS 3.5.

Você pode ler todos os rumores para os dois smartwatches em nosso recurso separado enquanto esperamos pela confirmação oficial.

Escrito por Britta O'Boyle.