Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - As primeiras imagens do que parece ser a série Samsung Galaxy Watch 5 vieram à tona.

Em um vazamento exclusivo de 91Mobiles e do confiável Tipster Evan Blass, agora temos agora os renderizadores 3D completos do smartwatch - e seu gêmeo premium, o Galaxy Watch 5 Pro.

O modelo Galaxy Watch 5 Pro substitui essencialmente o Galaxy Watch 4 Classic de 2021, e, codinome Project X, o dispositivo está configurado para vir em titânio preto ou cinza. Ele também apresentará a opção de vir com ou sem suporte LTE para conectividade autônoma.

De acordo com o relatório, o Galaxy Watch 5 regular também está configurado para chegar em mais opções de cores do que o modelo Pro, embora ainda não esteja claro quantos mais acabamentos de caixa estão disponíveis, com apenas grafite, prata e azul mostrados nos vazamentos.

Pelo que podemos ver aqui, parece que a luneta rotativa também se desprende.

O modelo padrão, entretanto, com o nome de código 'Heart', será o sucessor do Galaxy Watch 4. Este virá em duas variantes - uma versão somente com dentes azuis ou uma versão que também lança no suporte LTE - e também estará disponível em dois tamanhos de caixa. Assumimos, nesta fase, que isto seguirá as ofertas da Samsung de 40mm e 44mm do ano passado - especialmente dado que o design geral parece em grande parte inalterado.

91Mobiles/Evan Blass

Como vimos com a última geração, espera-se que ambos também rodem a última versão do Wear OS skinned com One UI Watch.

No entanto, enquanto isso lança muita luz sobre o projeto da série smartwatch, se for preciso, ainda há muita coisa que não sabemos sobre as características, especificações e potenciais melhorias.

Para isso, teremos que contar com mais sussurros e vazamentos da indústria, com a confirmação total dos modelos do Galaxy Watch 5 esperados na Samsung Unpacked em agosto.

Melhores ofertas do Prime Day 2022 da Amazônia EUA: Data confirmada e primeiras ofertas anunciadas Por Maggie Tillman · 16 Junho 2022 O Amazon Prime Day foi anunciado e estamos ansiosos por descontos em uma gama completa de produtos, exclusivamente para membros Prime.

Escrito por Conor Allison.