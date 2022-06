Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Espera-se amplamente que a Samsung lance sua próxima geração de relógios inteligentes no futuro próximo. É provável que o Galaxy Watch 5 faça sua estréia no mesmo evento que os telefones dobráveis da próxima geração da Samsung.

Rumores já sugerem que vamos ver dois tamanhos de Galaxy Watch 5 'regular', bem como um Galaxy Watch 5 Pro maior, mas um tweet recente revela as cores que podemos esperar ver.

A lista de combinações de cores foi revelada em um tweet por Evan Blass, um leaker historicamente exato. Nesta lista, vemos que o modelo Pro será enviado com uma caixa de titânio em preto ou cinza. Enquanto os dois tamanhos do modelo normal virão em prata e grafite, apenas a menor versão estará disponível na cor 'Pink Gold' da Samsung:

Pensei que vocês poderiam achar isto interessante. pic.twitter.com/VTPqOVhPwo- Ev (@evleaks) 16 de junho de 2022

Os melhores relógios inteligentes de 2022: Futuras roupas de pulso para Por Britta O'Boyle · 17 Junho 2022

Como sempre com qualquer vazamento, faltam muitos detalhes, mas parece que cada cor do relógio tem 3-4 variações, o que geralmente significa uma variedade de materiais e cores de pulseiras diferentes.

Tipicamente para os relógios de gama mais alta, isso significa faixas de couro e/ou metal, bem como a habitual borracha ou silicone nas versões mais acessíveis.

Espera-se que os relógios sejam lançados em agosto, juntamente com o Galaxy Z Fold 4 e o Z Flip 4. A data exata não está confirmada, mas rumores sugerem que veremos um evento de lançamento em 10 de agosto, com dispositivos planejados para lançamento no varejo por volta do dia 26.

À medida que nos aproximamos, o quadro se tornará mais claro e ficaríamos surpresos se os vazamentos não aumentassem na freqüência nas próximas semanas e meses.

Escrito por Cam Bunton.