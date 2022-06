Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Samsung deve anunciar o Samsung Galaxy Z Fold 4 e o Z Flip 4 antes do fim do ano, e há muitos rumores que sugerem que a empresa também tem planos de atualizar sua linha smartwatch.

A Samsung lançou o Samsung Galaxy Watch 4 e o Galaxy Watch 4 Classic em 2021, embora os rumores apontem para um Galaxy Watch 5 e um Watch 5 Pro para 2022.

Isto é tudo o que temos ouvido até agora sobre o próximo relógio inteligente Galaxy da Samsung - ou smartwatch, o Galaxy Watch 5 e o Galaxy Watch 5 Pro.

10 de agosto de 2022?

26 de agosto à venda?

Inicialmente foi afirmado que o Samsung Galaxy Watch 5 chegaria em algum momento na segunda metade de 2022, o que fazia sentido, pois seguiria o ciclo de lançamento dos modelos Galaxy Watch 4e Galaxy Watch 3, que chegaram em agosto de seus respectivos anos.

Os rumores então apontavam uma data de lançamento para o Galaxy Watch 5 a 10 de agosto de 2022, com uma data de venda de 26 de agosto de 2022. No entanto, isto ainda não foi confirmado pela Samsung, por enquanto.

Nenhum vazamento sugeriu o que o Samsung Galaxy Watch 5 poderia custar até agora, mas não ficaríamos surpresos de ver um estádio semelhante ao Galaxy Watch 4, que começa em £249 no Reino Unido e $249,99 nos EUA. Se houvesse um modelo Pro, esperaríamos que fosse mais caro.

Relógio 5: 40mm e 44mm

Relógio 5 Pro: 46mm

Houve alguns relatos que sugerem a existência de dois modelos do Samsung Galaxy Watch 5. Diz-se que haverá um modelo padrão e um modelo Pro com o modelo Pro semelhante em design ao modelo padrão, mas mais elegante e mais esportivo.

Diz-se que o Galaxy Watch 5 Pro também será menos mecânico e abandonará a luneta rotativa - o que nos entristecerá - embora ainda possa oferecer uma luneta capacitiva. Outros rumores dizem que podemos esperar materiais como titânio e safira no Relógio 5 Pro.

Também ouvimos dizer que haverá dois modelos do Galaxy Watch 5. Dizem que haverá um modelo padrão de 40mm nas cores Phantom Black, Silver e Pink Gold, e um modelo padrão de 44mm nas cores Phantom Black, Silver e Sapphire. O mesmo leaker afirmou que haveria um modelo do Galaxy Watch 5 Pro com uma caixa de 46mm e as cores Phantom Black e Silver.

Os tamanhos do mostrador ainda não apareceram nos vazamentos, embora esperássemos circular e AMOLED.

Relógio 5: 276mAh (40mm), 397mAh (44mm)

Relógio 5 Pro: 572mAh

A maioria dos rumores atuais em torno do hardware do Samsung Galaxy Watch 5 se concentra em sua vida útil da bateria. Relatórios iniciais afirmavam que o Galaxy Watch 5 poderia vir com uma bateria de 276mAh em comparação com a bateria do Galaxy Watch 4 de 247mAh, enquanto o Watch 5 Classic poderia vir com uma bateria de 397mAh em comparação com a capacidade do Watch 4 Classic de 361mAh. É possível que a bateria do Relógio 5 Classic seja simplesmente o modelo padrão maior do Galaxy Watch 5.

Também houve relatos de um relógio 5 Pro com uma bateria de 572mAh e houve reclamações de que a velocidade de carregamento sem fio aumentou para 10W em vez de 5W.

Não se reivindicou muito mais na frente de hardware até agora, mas atualizaremos este recurso à medida que soubermos mais.

Monitoramento do ritmo cardíaco

Monitoramento do sono com REM

Múltiplas modalidades esportivas

ECG

Não ouvimos muito sobre as características que podemos esperar dos modelos Samsung Galaxy Watch 5, embora esperássemos que os novos dispositivos funcionassem no Wear OS 3 e oferecessem o mesmo que o Watch 4 e o Watch 4 Classic, bem como alguns extras.

Portanto, esperaríamos ver o monitoramento da freqüência cardíaca, monitoramento do sono com estágios REM, detecção de quedas, múltiplos modos esportivos, ECG, pressão arterial, oxigênio no sangue e composição corporal nos modelos Watch 5. No entanto, ainda não está claro quais os extras que podem aparecer.

Isto é tudo o que ouvimos até agora sobre o Samsung Galaxy Watch 5.

A Sammobile informou que os modelos Galaxy Watch 5 poderiam oferecer velocidades de carregamento sem fio de 10W em vez de 5W.

Um relatório afirmou que o Samsung Galaxy Watch 5 poderia ser lançado em 10 de agosto e vir em três modelos.

Detalhes vazados no aplicativo Samsung sugerem que poderia haver um Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro, mas não um Watch 5 Classic.

Uma listagem de certificação avistada pela Sammobile apoia a idéia de que os modelos Galaxy Watch 5 terão baterias maiores.

ASammobile informou que o Samsung Galaxy Watch 5 e o Watch 5 Classic poderiam obter baterias maiores do que seus predecessores.

O site coreano The Elec relatou que o Samsung Galaxy Watch 5 apareceria em algum momento na segunda metade de 2022.

Escrito por Britta O'Boyle.