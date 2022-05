Como obter o Google Assistant em seu Samsung Galaxy Watch 4

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você possui um Galaxy Watch 4 e tem esperado pacientemente pelo apoio do Google Assistant, você pode ficar feliz em saber que ele está sendo oficialmente lançado.

O Google provocou pela primeira vez o Google Assistant rodando no Galaxy Watch 4 em fevereiro. Com a palavra"Hey Google", seu Galaxy Watch 4 abre para uma interface preta de tela cheia com uma barra de luz que responde à sua entrada de voz. Você também verá o logotipo do Google Assistant aparecer com "Olá, como posso ajudar?".

Aqui está tudo o que você precisa saber, inclusive como obter o Assistente.

A Samsung está pedindo aos usuários do Galaxy Watch 4 que atualizem para um novo aplicativo "Assistente" que aparece na lista do Google Play > Minha lista de aplicativos (ou pesquisar na loja de seu relógio Play).

Depois de baixar a última versão do aplicativo, o Google Assistant aparecerá como um novo ícone no lançador do aplicativo em seu relógio. Um lançamento inicial lhe pedirá para "Ativar o Google Assistant em seu relógio". Você será então direcionado para seu telefone para completar o processo de configuração.

Atualize e lance a última versão do aplicativo Assitant em seu relógio. Você será solicitado a ativar o Google Assistant. Acesse seu Assistente com "Hey Google" e concorde com o Voice Match. Selecione suas preferências como salvar áudio e obter resultados pessoais. Agora, você pode falar com o Google Assistant.

Em seu Galaxy Watch, sinta-se à vontade para pedir ao Google Assistant:

Gerenciar seu tempo (como "iniciar um cronômetro" ou "definir lembretes")

Controle sua casa inteligente (como "acender a luz do quarto")

Responda suas perguntas (como "como está o tempo hoje")

Ligue ou envie uma mensagem a alguém (como "ligue para John")

Sim, além do ícone do aplicativo e da palavra despertar, o Assistente pode ser ativado através de uma chave de hardware em seu Galaxy Watch 4. Vá para Configurações > Recursos avançados > Personalizar chaves. Deve aparecer abaixo "Apertar duas vezes" ou "Apertar e segurar" da tecla Home. Você pode ativar ou desativar "Hey Google" e "Speech output" (em Configurações > Google > Assistente).

O assistente do Google está disponível em 10 mercados, incluindo Austrália, Canadá, França, Alemanha, Irlanda, Japão, Taiwan, Coréia, Reino Unido e EUA.

O Google Assistant é compatível com 12 idiomas no Galaxy Watch 4. Estes incluem dinamarquês, inglês (americano, canadense, Reino Unido, australiano e irlandês), japonês, coreano, espanhol, francês (canadense e francês), e taiwanês.

Sim, os proprietários do Galaxy Watch 4 ainda podem acessar a funcionalidade de assistente de voz Bixby diretamente de seus pulsos.

