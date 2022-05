Assistente do Google chegando ao Samsung Galaxy Watch 4

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung confirmou que está disponibilizando o Google Assistant para download para os usuários em seu Galaxy Watch 4.

É parte dos frutos da cooperação contínua da Samsung e do Google no Wear OS, e significará que os usuários do Galaxy Watch poderão finalmente experimentar um assistente de voz mais suave do que o Bixby se tiverem um ecossistema do Google configurado.

A Samsung diz que novas atualizações garantirão que você possa controlar os aplicativos Spotify e outros de terceiros através de seu relógio graças a uma integração bem planejada.

Não há uma linha do tempo imediata quando os usuários do Galaxy Watch 4 poderão fazer o download do Google Assistant - o post no blog da Samsung anunciando a mudança, e a parceria contínua, é um pouco mais vago do que isso.

Ele diz que agora há três vezes mais usuários do Wear OS do que no ano passado, no entanto, sugerindo que a parceria com o Google tem sido um sucesso em seus próprios termos até agora.

O Google também anunciou seu próprio smartwatch no I/O, é claro, o relógio Pixel Watch de longa data, embora apenas exibindo seu design, para que a Samsung possa achar as coisas um pouco mais competitivas em breve.

Escrito por Max Freeman-Mills.