Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há rumores de que a Samsung atualizará sua linha de smartwatch em um futuro próximo e, se houver um vazamento de certificação, os dois tamanhos do Galaxy Watch 5 podem durar ainda mais com uma carga completa.

Um rumor anterior detalhou que o Galaxy Watch 5 de 40 mm contará com uma bateria de 276 mAh (vs 247 mAh no Galaxy Watch 4 de 40 mm). O relógio maior de 44 mm terá um aumento semelhante, até 397mAh de 361mAh.

A duração da bateria não foi um grande problema que encontramos ao analisar os 44 mm maiores do Watch 4, mas suspeitamos que o aumento no modelo menor definitivamente causará um impacto maior.

Como o boato anterior, isso vem do SamMobile , tendo visto listagens de uma bateria vestível em um site de certificações.

Quando a Samsung lançou o Galaxy Watch 4, foi o primeiro smartwatch a executar o sistema operacional co-desenvolvido entre a Samsung e o Google. Significava pegar os melhores pedaços de Tizen e Wear OS para fazer uma plataforma mais forte.

Ele deveria estar inaugurando uma nova era para a plataforma WearOS do Google , que acabaria chegando a relógios de outros fabricantes. Até agora, o processo de atualização tem sido bastante lento.

Ainda assim, eventualmente, isso deve significar relógios com duração decente da bateria, watchfaces adequadamente personalizáveis, rastreamento de condicionamento físico confiável e uma maneira fácil de ver todos esses dados.

Escrito por Cam Bunton.