Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung revelou os smartwatches Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic durante seu evento Galaxy Unpacked de agosto, ao lado do Galaxy Z Fold 3 , Z Flip 3 e Buds 2, mas houve um pequeno detalhe não revelado sobre os smartwatches no palco.

Os mais recentes smartwatches Samsung não serão compatíveis com iOS, com a empresa sul-coreana abandonando o suporte para o iPhone da Apple desta vez, pelo menos por enquanto.

Ambos os smartwatches são executados na nova plataforma Wear OS 3 , que foi projetada pelo Google e pela Samsung, mas apesar das versões anteriores do Wear OS e do Tizen OS - a plataforma na qual os smartwatches Samsung eram executados anteriormente - com suporte para dispositivos Android e iOS, o Galaxy Watch 4 e o Watch 4 Classic não.

No momento, não está claro se outros smartwatches Wear OS 3 serão compatíveis com o iPhone conforme e quando forem revelados, mas por enquanto, os dispositivos mais recentes não serão. A Samsung disse à ArsTechnica ( via Apple Insider ) - que descobriu a incompatibilidade - que os relógios Galaxy mais antigos continuariam a oferecer suporte para iOS.

Porém, não é apenas o iOS que perde suporte. O Samsung Galaxy Watch 4 e o Watch 4 Classic também são compatíveis apenas com dispositivos Android com Android 6.0 ou superior.

Para aqueles que têm um smartphone compatível, você pode ler tudo sobre o Samsung Galaxy Watch 4 e o Watch 4 Classic em nosso recurso de comparação . Você também pode ler nossa análise inicial se quiser ver nossas primeiras impressões sobre os relógios inteligentes mais recentes. Se você é um usuário do iPhone, então achamos melhor você ir para o nosso recurso Apple Watch por enquanto.