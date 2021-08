Samsung Galaxy Watch 4 mostra o futuro do Wear OS

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Samsung Galaxy Watch 4 série apresenta uma série de novidades: é o primeiro wearable a apresentar o processador Exynos W920 da empresa, dando um impulso de potência para garantir que o novo software Wear OS funcione de forma ainda mais suave, apresentando a interface One UI Watch atualizada da Samsung para a primeira vez.

Disponível no formato Watch 4 para um visual mais esportivo, ou no formato Classic - completo com controle de moldura rotacional - para um visual mais tradicional, a série Galaxy Watch 4 combina smartwatch e recursos de rastreamento de condicionamento físico em um.

Há um conjunto de recursos de rastreamento a reboque - o mesmo para Watch 4 e Classic - com o BioActive Sensor três em um da Samsung projetado para medir a frequência cardíaca (ótica e eletricamente) e a impedância para apresentar informações sobre a composição corporal.

Portanto, se você está procurando o básico - etapas, rastreamento de atividades (há mais de 100 opções) - ou alvos de composição corporal mais complexos, rastreamento de sono, medição de estresse e muito mais, a série Watch 4 pode atender às suas necessidades.

Também há notificações, controles Samsung Pay, SmartThings e Bixby para a experiência completa do smartwatch, enquanto a Google Store gerencia as instalações de aplicativos de terceiros, incluindo Google Maps, Spotify e muitas outras opções principais.

Os relógios vêm em duas opções de tamanho, o Watch 4 sendo o menor em cada instância (40 mm e 42 mm), o Watch 4 Classic maior (42 mm e 46 mm) devido ao seu controle de moldura, com Bluetooth apenas e opções 4G eSIM disponíveis. No Reino Unido, os preços de lançamento a partir da data de venda de 27 de agosto serão os seguintes:

Com uma tela versátil mais resoluta do que seu antecessor, também - 1,2 pol. (396 x 396 pixels) e 1,4 pol. (450 x 450 pixels), dependendo do tamanho da caixa do relógio - a série Watch 4 realmente parece capitalizar sua posição como a força do Wear OS a ser considerada.

