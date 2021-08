Samsung lança oficialmente o chip smartwatch de próxima geração antes do anúncio do Galaxy Watch 4

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung revelou oficialmente seu chipset vestível de próxima geração - um que deverá alimentar o Galaxy Watch 4 e o Galaxy Watch 4 Classic .

A Samsung detalhou o Exynos W920 - um processador projetado especificamente para smartwatches e outros dispositivos portáteis - em um post de blog antes do Galaxy Unpacked em 11 de agosto, descrevendo-o como o primeiro na indústria a ser construído em um processo de 5 nm.

Isso deve resultar em eficiência e desempenho aprimorados em relação ao chip anterior, com a empresa inicialmente sugerindo que ele fornecerá desempenho de CPU 20 por cento melhor e melhorará o desempenho da GPU dez vezes em relação ao Exynos 9110.

O Exynos W920 contará com um par de núcleos Cortex-A55 e uma GPU Mali-G68, incluindo também um Cortex-M55 que será responsável por lidar com tarefas Always-on Display.

A Samsung sugere que ter uma seção dedicada no chipset para essas tarefas de baixo consumo de energia ajudará no consumo geral da bateria dos dispositivos que usam o W920.

A Samsung também apoiou mais uma vez que o Galaxy Watch será executado no Wear OS 3 , afirmando que o Exynos W920 "oferecerá suporte a uma nova plataforma vestível unificada da Samsung construída em conjunto com o Google, e será aplicada pela primeira vez ao próximo modelo Galaxy Watch".

O chip, então, provavelmente receberá uma breve menção quando a Samsung revelar todos os detalhes por trás da nova linha de smartwatches - algo que quase certamente acontecerá amanhã (quarta-feira, 11 de agosto).

Se isso acontecer, ou quando isso acontecer, o resultado será uma experiência totalmente nova com o smartwatch Samsung que está sendo executado tanto no novo hardware quanto no software do Galaxy Watch 3 e do Galaxy Watch Active 2.