(Pocket-lint) - O Google finalmente confirmou o nome do sistema operacional unificado do smartwatch que foi provado pela primeira vez no I / O, seguindo o Wear OS 2 com - prepare-se - o Wear OS 3.

Ainda não temos muitos detalhes concretos sobre a plataforma reformulada, que será o resultado de um esforço colaborativo entre o Google e a Samsung , mas agora sabemos que segue a mesma marca das atualizações anteriores do Wear.

Com a Samsung recentemente divulgando detalhes sobre a experiência da IU do One Watch , especulou-se que a plataforma poderia ser completamente renomeada.

Em vez disso, o Google discretamente inseriu o nome oficial em sua última postagem no blog , ao mesmo tempo em que detalha quais smartwatches Wear existentes seriam elegíveis para a grande atualização - que se espera, embora não tenha sido confirmada, como título do Samsung Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Clássico quando eles forem lançados em agosto.

Como foi sugerido nas últimas semanas, a postagem do blog também confirmou que muitos smartwatches existentes não farão o salto para o Wear OS 3. O Google destacou que o Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS, TicWatch Pro 3 Cellular / LTE, TicWatch E3, também já que os novos smartwatches do Fossil Group lançados ainda este ano, seriam os únicos dispositivos elegíveis.

Curiosamente, o Google também diz que espera que os parceiros possam lançar a atualização do sistema para esses modelos existentes de "meados para o segundo semestre de 2022" - mais tarde do que esperávamos, considerando todo o rebuliço.

Naquela época, esperaríamos um novo carro-chefe do Fitbit para potencialmente rodar o software, também, junto com as ofertas de smartwatch mais tradicionais da Samsung, Fossil e TicWatch.

E embora nada disso seja uma grande notícia para muitos usuários existentes do Wear OS, o Google também acaba de lançar uma grande atualização para a plataforma. Conforme detalhado em uma postagem separada no blog do Google , os usuários agora podem finalmente instalar aplicativos para seu smartwatch Wear OS por meio de um telefone Android emparelhado, em vez de ter que usar o aplicativo Play Store no relógio.

Quando a atualização for lançada nas próximas semanas, então, isso deve significar que os usuários poderão pesquisar por aplicativos Wear OS e instalá-los diretamente de seus telefones.

Portanto, nem tudo é ruim para os usuários existentes do Wear. No entanto, as informações mais recentes sobre a próxima atualização confirmam as suspeitas iniciais e significam que é muito difícil recomendar a compra de um smartwatch Wear até que vejamos as ofertas de próxima geração da Samsung, Fossil, Fitbit e talvez até mesmo do próprio Google.