(Pocket-lint) - Os próximos smartwatches da Samsung foram alvo de muitos vazamentos nos últimos dois meses, mas o último revela algumas das principais especificações e preços ausentes.

O Galaxy Watch 4 e o Galaxy Watch 4 Classic foram ambos brevemente listados na Amazon Canada antes de serem retirados.

As listagens sugeriam que sua data de lançamento seria 27 de agosto - como afirmam rumores anteriores - e o Watch 4 começaria em CAD 310 (cerca de $ 250 / £ 180), enquanto o Watch 4 Classic começaria em CAD 428 (cerca de $ 345 / £ 250 )

Junto com os preços - que são mais baratos do que os rumores originais sugeriam - o Watch 4 Classic foi listado em variantes de 42 mm e 46 mm, com o modelo de 42 mm alegando ter uma tela de 1,19 polegadas e o de 46 mm uma tela de 1,36 polegadas. Parece não haver menção ao modelo de 44 mm que foi sugerido anteriormente em vazamentos.

Corpos de aço inoxidável foram detalhados, junto com opções de Wi-Fi, Bluetooth, GPS e conectividade, de acordo com MySmartPrice . Os modelos Watch 4 também foram listados com recursos, incluindo monitoramento de oxigênio no sangue , monitoramento de frequência cardíaca, VO2 máximo, rastreamento avançado do sono e análise da composição corporal.

Por enquanto, nada, exceto que os relógios serão executados na nova plataforma One UI Watch desenvolvida pelo Google e Samsung, foi oficialmente revelado. Você pode ler todos os rumores em torno do Galaxy Watch 4 em nosso artigo separado . Também temos um recurso que completa as especulações para o Galaxy Watch 4 Classic .

O Samsung Galaxy Watch 4 e o Watch 4 Classic serão anunciados no Galaxy Unpacked, com rumores de que acontecerá no dia 11 de agosto.