(Pocket-lint) - Espera-se que a Samsung anuncie novos smartwatches antes do final do ano e os rumores estão a todo vapor, nos dando uma indicação do que podemos esperar dos sucessores do Galaxy Watch Active 2 e Galaxy Watch 3 .

Cobrimos tudo o que ouvimos sobre o Galaxy Watch 4 - o sucessor do Galaxy Watch Active 2 - em um recurso separado , mas aqui estamos olhando para o modelo mais clássico e o sucessor do Watch 3, que se espera se chamar Galaxy Assista a 4 Classic.

Anúncio de 11 de agosto de 2021

Disponibilidade de 27 de agosto de 2021

A partir de 470 €?

O Samsung Galaxy Watch original chegou em agosto de 2018, seguido pelo Galaxy Watch 3 em 2020, com a Samsung pulando o nome Watch 2. Entre esses dois dispositivos, a Samsung lançou o Galaxy Watch Active em março de 2019, seguido pelo Galaxy Watch Active 2 em agosto de 2019.

Acredita-se que a Samsung irá simplesmente chamar o modelo mais esportivo da próxima geração de Galaxy Watch 4 este ano, pulando o Galaxy Watch Active 3 e abandonando o nome Active completamente. O Galaxy Watch 4 Classic - considerado o sucessor do Galaxy Watch 3 - será lançado junto com o Galaxy Watch 4, que será a primeira vez que as duas linhas de smartwatches serão lançadas juntas.

Há rumores de que a Samsung realizará seu próximo evento Galaxy Unpacked em 11 de agosto de 2021. Isso não está confirmado, mas a maioria dos vazamentos sugere que seja a data, embora 3 de agosto também tenha sido mencionado anteriormente. Uma data de venda de 27 de agosto também apareceu em rumores.

Em termos de preço, o Galaxy Watch 4 Classic terá preços iniciais entre € 470 e € 500, que convertem aproximadamente entre £ 400 e £ 430 no Reino Unido e entre $ 560 e $ 590 nos EUA.

Painel giratório

Três tamanhos - 42, 44, 46 mm

Duas cores - prata, preto

Houve vários vazamentos em torno do Samsung Galaxy Watch 4 Classic, incluindo o que parecem ser imagens oficiais da imprensa e um vídeo mostrando o smartwatch de todos os ângulos, deixando muito pouco para a imaginação.

O Watch 4 Classic compartilha um DNA de design semelhante ao Galaxy Watch 3, incluindo a moldura giratória que os fãs passaram a conhecer e adorar - embora pareça ser mais fino no novo modelo.

Parece haver duas opções de cores de caixa - prata e preto - com o modelo prata vindo com uma pulseira de silicone branca ou cinza e fecho de fivela e o modelo preto vindo com uma pulseira preta. Três tamanhos de caixa foram reivindicados para o Watch 4 Classic, com opções de 42 mm, 44 mm e 46 mm.

A caixa do Watch 4 Classic tem uma borda quadrada e parece que os botões de função à direita da caixa são maiores e mais largos do que o Galaxy Watch 3.

Outros detalhes de design incluem resistência à água, durabilidade MIL-STD 810G e Gorilla Glass 4 para proteção de tela.

Chip de 5 nm

Monitoramento de freqüência cardíaca, GPS integrado

Monitoramento de glicose no sangue?

Não houve um grande número de rumores relacionados ao hardware e às especificações dentro do Samsung Galaxy Watch 4 ainda, embora um monitor de freqüência cardíaca seja esperado, junto com recursos padrão parasmartwatches Samsung , como GPS embutido.

Por enquanto, não se sabe qual chipset estará sob o capô do Galaxy Watch 4 - embora um boato sugerisse que poderíamos ver um chip de 5 nm - nem como será a capacidade da bateria. Dado que o Galaxy Watch 3 ofereceu coisas boas nesses departamentos, temos grandes expectativas para seu sucessor, especialmente em termos de duração da bateria.

Em termos de outros sensores, tem havido alguma conversa sobre o monitoramento não invasivo da glicose no sangue no Watch 4 Classic. Isso o tornaria o primeiro smartwatch a fazer isso e representaria um grande marco para a indústria.

Ele surge após um relatório da CNET sobre o Instituto de Tecnologia Avançado da Samsung, que desenvolveu uma técnica chamada "espectroscopia Raman", que aproveita os lasers para rastrear os níveis de glicose com precisão suficiente para ajudar os usuários a evitar picadas nos dedos.

Como dizemos, tal movimento seria um verdadeiro gamechanger no espaço, mas não estamos necessariamente convencidos de que estreando este ano, apesar do progresso certamente sugerir que o lendário rastreamento não invasivo está mais perto do que nunca.

One UI Watch

Sabemos que os próximos smartwatches da Samsung serão executados na nova plataforma One UI Watch que foi projetada como uma interface unificada pelo Google e pela Samsung, combinando o melhor do Wear OS e do Tizen OS em um.

A plataforma foi anunciada pela primeira vez pelo Google no Google I / O em maio, embora a Samsung tenha oferecido mais alguns detalhes sobre o que poderíamos esperar durante um evento virtual no final de junho, fazendo uma prévia do software no palco.

Você pode ler mais sobre a plataforma One UI Watch em nossa história separada , mas algumas das coisas que os usuários podem esperar é melhor suporte nativo para aplicativos do Google, suporte de eSIM mais amplo, interação perfeita com a Google Play Store, paridade entre o menu de configurações em seu relógio e seu telefone e mostradores de relógio mais emocionantes também.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

Evan Blass postou vários vídeos curtos em seu canal no Twitter, revelando o Galaxy Watch 4 de todos os ângulos.

Uma ampla gama de preços para os dois esperados smartwatches Samsung apareceu em um relatório , indicando que o modelo Classic não sairá barato.

A Samsung confirmou a data de seu evento Galaxy Unpacked para uma agência de notícias coreana, com afirmações de que acontecerá em 11 de agosto.

O que parecem ser imagens oficiais da imprensa vazaram , dando-nos uma visão muito clara do design, nome e interface do usuário do Samsung Galaxy Watch Classic.

Algumas renderizações do Samsung Galaxy Z Flip 3 tinham 11 de agosto como uma data na tela, sugerindo que Unpacked poderia ocorrer nessa data.

A Samsung realizou um evento MWC virtual no final de junho , onde não só revelou mais detalhes em torno de sua plataforma One UI Watch que criou em parceria com o Google, mas também lançou oficialmente seus próximos Galaxy Watches.

A Samsung tem um evento virtual chamado "Galaxy Ecosystem / New Watch Experience / Mobile Security" agendado para segunda-feira, 28 de junho, a partir das 19:15 CEST. Após o anúncio do novo WearOS, este evento pode ver um novo relógio aparecer, mas nada está confirmado ainda.

O Google anunciou o redesenhado Wear OS em colaboração com a Samsung e a Fitbit.

O renomado vazador Ice Universe oferece uma dica sucinta via Twitter sobre quando os próximos wearables da Samsung serão lançados, indicando que tanto o Galaxy Watch 4 quanto o Galaxy Watch Active 4 serão lançados no segundo trimestre de 2021.

A mudança freqüentemente comentada do Tizen para o Wear OS é sugerida pelo informante confiável Ice Universe via Twitter , sugerindo que o novo relógio da Samsung vai lançar seu próprio sistema operacional para o "Android".

Conforme relatado pelo Galaxy Club , a Samsung está desenvolvendo dois relógios para lançamento em 2021 - com os números de modelo sendo SM-R86x e SM-R87x.

O outlet coreano ET News sugere que o Galaxy Watch 4 da Samsung será o primeiro a apresentar rastreamento não invasivo de glicose no sangue.