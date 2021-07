Samsung Galaxy Watch 4 Classic revelado de todos os ângulos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung vai anunciar novos smartwatches em seu próximo evento Unpacked antes do fim do ano, mas um vazamento recente deixou muito pouco a revelar.

Evan Blass - também conhecido como @EvLeaks - compartilhou anteriormente uma série de GIFs em sua conta do Twitter mostrando o suposto Galaxy Z Flip 3 , e agora o vazador fez o mesmo para os modelos Galaxy Watch 4 Classic .

Os pequenos e curtos vídeos postados em sua conta revelam três opções para o Galaxy Watch 4 Classic e mostram o smartwatch de todos os ângulos.

Uma moldura fina - presumivelmente giratória - fica na parte superior do mostrador do relógio, enquanto grandes botões de função estão posicionados no lado direito. A caixa tem bordas quadradas e o vazamento de Blass sugere que o dispositivo virá em pelo menos opções de cores prata e preto com cores de pulseira diferentes.

Relatórios anteriores sugeriram que o Samsung Galaxy Watch 4 Classic virá em três opções de tamanho de caixa - 42 mm, 44 mm e 46 mm - e sabemos que o smartwatch irá rodar a nova plataforma unificada One UI Watch , que foi criada pela Samsung e Google, levando a melhores bits do Wear OS e do Tizen OS .

O preço começa em £ 400 ou $ 500, com base em rumores. A Samsung teria confirmado para uma agência de notícias coreana que o Galaxy Unpacked 2021 acontecerá no dia 11 de agosto. Ainda estamos esperando uma palavra oficial sobre isso. Por enquanto, você pode ler todos os rumores em torno do Galaxy Watch 4 em nosso artigo separado .

