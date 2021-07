Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os detalhes de preços potenciais para os modelos Samsung Galaxy Watch e Galaxy Watch 4 Classic foram revelados em um novo vazamento.

Os smartwatches , que devem ser lançados ainda neste verão, já vazaram extensivamente - com renderizações de aparência confiável, especificações e recursos, todos surgindo nas últimas semanas. Agora, o importante preço também foi potencialmente exposto.

Antes do relatório MySmartPrice , não tínhamos nenhum bom indicador de quanto custariam realmente os próximos modelos da Samsung, embora fosse esperado que a Samsung seguisse a mesma estrutura de preços da geração anterior.

De acordo com o vazamento, no entanto, os dois dispositivos são um pouco mais caros do que vimos nos anos anteriores.

O Samsung Galaxy Watch 4 de 40 mm custará € 350 - € 370 (que converte aproximadamente para £ 299 - £ 320 / $ 415 - $ 440), enquanto a variante de 44 mm custará entre € 380 - € 400 (que deve custar cerca de £ 325 / £ 345 / $ 450 - $ 475).

O Galaxy Watch 4 Classic, por sua vez, pode ser ainda mais caro.

O vazamento sugere que o modelo de 42 mm será lançado com um preço de € 470 - € 500, que converte para cerca de £ 400 - £ 430 / $ 500 - $ 590. Para o Classic maior, 46 mm, a Samsung irá supostamente pedir € 500 - € 530, o que significa cerca de £ 400 - £ 450 / $ 590 - $ 625.

Isso também não é tudo. Para os fãs da Samsung que querem comprar o Galaxy Buds 2, o vazamento de preço sugere que o preço ficará entre € 180 - € 200 no lançamento, o que deve significar uma etiqueta de £ 150 - £ 170 / $ 210 - $ 235.

Naturalmente, embora alguns desses detalhes de preço sejam um pouco surpreendentes - especialmente para aqueles que planejavam atualizar seu smartwatch Samsung - é importante enfatizar que esses detalhes de preço não foram confirmados.

Para isso, teremos que esperar a palavra oficial da Samsung, que esperamos no evento Unpacked em 11 de agosto .

O que é o Pocket-lint diariamente e como você o obtém gratuitamente? Por Stuart Miles · 5 Julho 2021

Escrito por Conor Allison.