(Pocket-lint) - O Samsung Galaxy Watch 4 Classic foi exposto em uma série de imagens que vazaram.

Detalhado em um relatório do Android Headlines , o que parece ser o material de imprensa do próximo smartwatch foi descoberto, dando-nos uma visão muito clara do design, nome e interface do usuário.

Espera-se que seja um dos dois modelos de smartwatch lançados pela Samsung no final deste verão, com o outro sendo o Galaxy Watch 4 Active (também com muito vazamento).

Este modelo clássico, portanto, remonta aos dias da marca Gear S3 para a Samsung, em que um modelo mais esportivo era acompanhado por um smartwatch de aparência mais tradicional.

E embora compartilhe algumas semelhanças com o Gear S3 lançado em 2016, os componentes internos e a IU também mudaram drasticamente. Conforme mostrado no relatório, e previamente confirmado pelo Google, o Galaxy Watch 4 Classic será executado no novo sistema operacional unificado da empresa.

A popular moldura giratória foi mantida, enquanto botões grossos aparecem no lado direito da face.

De acordo com o Android Headlines, o Classic também estará disponível em três tamanhos - uma novidade para os smartwatches Samsung. Os usuários poderão escolher entre 42 mm, 44 mm e 46 mm, o que deve garantir um ajuste sólido para cada tipo de pulso.

Espera-se que seja lançado apenas em três cores também - cinza, branco e preto - o que contrasta com a gama de opções aparentemente configuradas para estar disponíveis com o modelo Active. No entanto, como vimos no passado, qualquer pulseira de relógio de 20 mm deve ser capaz de substituir as pulseiras proprietárias.

Uma vez que essas imagens vazadas revelam praticamente tudo o que há para ver em relação ao design do dispositivo, a única questão real que permanece é quando exatamente a Samsung escolherá anunciar oficialmente isso.

No momento, é muito provável que vejamos algo no evento Unpacked da empresa no início de agosto - atualmente rumores de que ocorrerá em 3 de agosto - embora traremos uma confirmação disso quando tivermos.

Escrito por Conor Allison.