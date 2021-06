A Samsung mostra a experiência One UI Watch, em sua plataforma desenvolvida com o Google

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung não esteve no Mobile World Congress, mas hospedou uma vitrine virtual, na qual lançou um pouco mais de luz sobre seu futuro Galaxy Watch e a interface One UI Watch que será executada nele.

Como você deve se lembrar, o Google anunciou em maio de 2021 que estava trabalhando com a Samsung em uma nova plataforma de relógios , o novo Wear OS que substituirá o Tizen nos futuros relógios Samsung.

Não ouvimos muito sobre essa parceria desde então, mas agora sabemos que ela fará sua estreia no próximo Galaxy Watch - com lançamento no verão de 2021 e sim, este será o primeiro dispositivo com o novo Wear OS.

A Samsung diz que juntar o Tizen e o Wear OS resultará em dispositivos que são mais responsivos, têm bateria de longa duração, oferecem melhores sensores de saúde e acesso contínuo a mais aplicativos e serviços.

É um grito de guerra claro para levar a luta para a Apple, aumentando o desempenho para dispositivos Android, com o Google dizendo que é 30 por cento mais rápido, que haverá suporte para eSIM mais amplo, enquanto o suporte para aplicativos nativos do Google será muito melhor em Galaxy Watch.

Uma grande parte do que será oferecido é uma interação mais direta com a Google Play Store, com a Samsung dizendo que quando você baixa um aplicativo para o seu telefone, você pode ter o aplicativo correspondente baixado ao mesmo tempo para o seu relógio.

Haverá paridade entre o menu de configurações no seu relógio e no seu telefone, então você não terá aquela sensação de aprender uma nova interface ao tentar mudar algo em seu wearable, e haverá coisas simples, como a sincronização de mudanças que você cria no telefone para o relógio - como fusos horários personalizados no relógio.

O interessante é que isso se parece muito com uma IU no Android, mas agora uma experiência de relógio Samsung no novo Wear OS.

Também há uma grande jogada aqui para os desenvolvedores, tornando mais fácil para os desenvolvedores Android colocarem aplicativos no Wear OS e tendo a vantagem de uma grande base de usuários graças ao alcance da Samsung.

Isso se estenderá aos mostradores de relógio também, com os desenvolvedores obtendo acesso a um designer de mostrador de relógio, então você pode esperar muito mais recursos visuais personalizados em seu relógio Galaxy.

Não há muito mais a ser compartilhado no momento, mas a Samsung confirmou o Galaxy Unpacked no final do verão, quando veremos o novo relógio, o novo Wear OS e, conforme vazado, os novos Z Fold 3 e Z Flip 3

Para aqueles com modelos Galaxy Watch existentes no Tizen, a Samsung oferecerá 3 anos de suporte, mas não achamos que eles possam ser atualizados para a nova plataforma.

Escrito por Chris Hall.