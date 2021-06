Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung realizou um evento MWC virtual no final de junho, onde não só revelou mais detalhes em torno de sua plataforma One UI Watch que criou em parceria com o Google, mas também lançou oficialmente seus próximos Galaxy Watches .

Embora quase nada tenha sido dado em termos do tipo de design que podemos esperar, uma rápida rotação da caixa de um relógio revelou bordas um pouco mais quadradas do que os atuais relógios Galaxy, e nenhuma moldura giratória como o Watch 3 oferece. Não está claro se isso é apenas um tiro de espera, ou talvez uma dica de design do Galaxy Watch Active 4 em vez do Watch 4, mas corresponde aos renders que vazaram.

O que a Samsung revelou foi que o próximo Galaxy Watches - nota plural - seria revelado "neste verão" durante o evento Unpacked. Tanto o Samsung Galaxy Watch 4 quanto o Watch Active 4 apareceram em rumores nos últimos meses, então eles são o que esperamos ver.

Infelizmente, não fomos informados quando o Unpacked aconteceria - embora em agosto já houvesse rumores - mas sabemos que os próximos Galaxy Watches serão os primeiros smartwatches a rodar na nova plataforma One UI Watch.

Também sabemos que a Samsung e o Google prestaram muita atenção para fornecer medições precisas de saúde, como frequência cardíaca, bem como a vida útil da bateria e um ecossistema contínuo. A Samsung também anunciou que aqueles com smartwatches Tizen OS atuais, como o Galaxy Watch 3 e o Galaxy Active 2 , verão três anos de atualizações de software a partir do lançamento da plataforma One UI Watch.

Você pode ler tudo sobre os rumores em torno do que é esperado para o Galaxy Watch 4 e o Watch Active 4 em nosso artigo separado .

Escrito por Britta O'Boyle.