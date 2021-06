Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung sem dúvida revelará o Galaxy Watch 4 ainda hoje, em seu evento virtual MWC específico do Wear OS, mas por que esperar tanto tempo?

Supostas imagens de imprensa do próximo dispositivo foram postadas online para que possamos ver exatamente como ele se parece - e em várias cores, para inicializar.

Considerando que a Samsung está trabalhando com o Google diretamente na reinicialização do Wear OS , as fotos também nos dão uma visão extra do possível estilo do sistema operacional.

Postados pela 91Mobiles (graças a uma "fonte confiável"), eles certamente parecem consistentes com as imagens de marketing geral da Samsung.

Há três cores de caixa de relógio mostradas: prata, preto e ouro / ouro rosa. Então, várias cores de marcas parecem estar disponíveis, incluindo azul, verde, branco e rosa.

As fotos também mostram algumas especificações, graças a um retrocesso. Haverá variantes de 40 mm e 44 mm, por exemplo, mais resistência à água 5ATM e durabilidade MIL-STD 810G.

O rosto será Gorilla Glass e o GPS será integrado ao Relógio 4.

91Mobiles

Quanto ao resto, devemos averiguar às 18h15 BST (13h15 EDT).

Você pode ver os detalhes do evento da Samsung e saber como assisti-lo aqui - Evento virtual Samsung Galaxy MWC 2021: Como assistir e o que esperar .

Escrito por Rik Henderson.