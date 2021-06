Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As renderizações com base nas informações que vazaram nos forneceram nossa melhor visão até o momento do design do Samsung Galaxy Watch Active 4.

Espera-se que a Samsung anuncie os sucessores do Galaxy Watch 3 e do Galaxy Watch Active 2 neste verão - talvez já em 28 de junho no MWC - com todos os novos smartwatches da empresa já confirmados para apresentar a nova versão unificada do Wear OS e Tizen .

E embora ainda não saibamos como será o software, os novos renderizadores - cortesia do informante do setor @OnLeaks e GizNext - nos deram nossa indicação mais clara de como será o Watch Active 4.

Sem surpresa, se a versão final do dispositivo se parecer com essas renderizações, isso significa que a Samsung implementou algumas mudanças importantes no design.

Comparado com os modelos anteriores, os botões físicos na moldura parecem muito mais pronunciados nas renderizações, e espera-se que a pulseira se conecte mais à moldura, embora as saliências tenham formato bastante semelhante. A moldura circular virá novamente em dois tamanhos, de acordo com o relatório - 40 mm e 44 mm.

Embora não seja inesperado, também vale a pena notar a falta de uma moldura rotativa física, uma vez que não se sabe se a nova versão do Wear OS suportará a mesma moldura habilitada para toque do Active 2.

Algumas das cores exibidas nos rebocos também são novas para a gama, com os rebocos sugerindo que podemos esperar ouro, preto, verde e prata. Naturalmente, porém, esperamos que os tons variem um pouco dessas imagens, principalmente do modelo dourado.

De qualquer forma, não saberemos de nada com certeza até que a Samsung faça um anúncio oficial - e com certeza avisaremos se e quando isso chegar.

Escrito por Conor Allison.