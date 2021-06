Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As ofertas do Prime Day da Amazon chegaram e há grandes economias a serem obtidas em vários dispositivos, incluindo vários modelos do smartwatch Samsung Galaxy Watch 3.

O varejista está oferecendo o Samsung Galaxy Watch 3 de 41 mm por £ 249, em vez de £ 399, o que representa uma economia de £ 150 . Ele está oferecendo este negócio no modelo Mystic Bronze e no modelo Mystic Silver , ambos modelos não-LTE.

Também há economia nos modelos de 45 mm, com o maior custando £ 294 em vez de £ 419 nas vendas do Prime Day , o que representa uma economia de £ 125. Novamente, estes são os modelos não 4G, mas os modelos Mystic Black e Mystic Silver têm desconto.

Se você está procurando um smartwatch 4G, as ofertas do Prime Day também o cobrem. O modelo Galaxy Watch 3 4G com a caixa de 45 mm custa £ 324 em vez de £ 459 para o Prime Day, uma economia de £ 135. Enquanto isso, o modelo de 41 mm custa £ 309 em vez de £ 439, com uma economia de £ 130 .

Para quem está nos Estados Unidos, o Samsung Galaxy Watch 3 já teve desconto antes do Prime Day. Você pode ver todas as ofertas de smartwatch em nosso hub separado . O Samsung Galaxy Watch 3 é um excelente ssmartwatch, compatível com dispositivos iOS e Android e rodando no sistema operacional Tizen da Samsung.

Ainda é o modelo mais recente na gama da empresa, portanto, esses negócios o tornam uma verdadeira pechincha.

Escrito por Britta O'Boyle.