Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google anunciou recentemente que está se unindo à Samsung para criar uma plataforma Wear OS-Tizen unificada e afirmou que novos relógios estão a caminho para mostrar a experiência atualizada. Agora, novas evidências sugerem que o próximo smartwatch da Samsung pode ser um deles, e pode até ser um dos relógios Wear OS mais poderosos disponíveis, graças ao processador atualizado rodando dentro dele.

Houve vários vazamentos sobre os próximos Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch Active 4, com a maioria dos rumores sobre se a Samsung planeja abandonar o Tizen OS para o Wear OS. Claro, agora é óbvio que eles executarão uma nova plataforma unificada. O conhecido vazador Ice Universe disse que um dos relógios - o Galaxy Active 4 - não funcionará apenas no novo Wear OS, mas também terá vidro 2D, um bisel mais estreito e um processador de 5 nanômetros.

Galaxy Active 4:

1. TizenWear OS

2. Novo processador de 5 nm

3. Vidro 2D (não 2,5D)

4. Painel estreito

5. Excelente textura da estrutura, suspeita de ser liga de titânio - Universo de gelo (@UniverseIce) 19 de maio de 2021

Essa última parte talvez seja mais interessante do que executar o Wear OS. Lembre-se de que os relógios Wear OS têm processadores desatualizados. Os primeiros vieram com o chip Snapdragon Wear 2100 da Qualcomm, que estava desatualizado quando foi lançado em 2016. Muitos outros vieram com o chip 3100 quando foi lançado em 2018 com um coprocessador, mas ainda usa uma tecnologia de processo de 28nm que estreou em 2011 Quase todos os relógios Wear OS hoje oferecem o Wear 3100 de 28 nm.

A Qualcomm lançou a plataforma Snapdragon Wear 4100/4100 + no ano passado, completa com tecnologia de processo de 12 nm. Mas, atualmente, apenas o Mobvoi TicWatch Pro 3 o usa. Isso nos leva à recente afirmação do Universo de Gelo de que o próximo relógio da Samsung oferecerá um processador de 5 nm. Isso significa que ele terá mais transistores do que os atuais relógios da Samsung que usam chips Exynos de 10 nm. Portanto, deve ser muito mais poderoso e mais eficiente.

Um Galaxy Watch com processador de 5 nm também pode ajudar o novo Wear OS do Google e da Samsung a realmente impressionar as pessoas quando for lançado ainda este ano.

Escrito por Maggie Tillman.