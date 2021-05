Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung está supostamente trabalhando em novos wearables, e há rumores de que rodam o Wear OS . Se for verdade, isso significa que a empresa estará efetivamente trocando seu próprio sistema operacional Tizen pela plataforma do Google.

De acordo com SamMobile , a Samsung poderia estar trabalhando em até três novos smartwatches , incluindo um com moldura giratória e dois mais voltados para esportes. A partir do início deste ano, surgiram os primeiros relatórios que afirmavam que a Samsung planejava transformar o Tizen OS para esses próximos wearables e agora, a empresa deve desenvolver uma nova versão do One UI com Wear OS para tornar os relógios mais consistentes com Modelos Tizen.

Como o Wear OS, o Tizen carece de muito suporte para apps e arrasa com o assistente de voz Bixby. Mas a Bloomberg afirmou no ano passado que o Google tem tentado convencer a Samsung a abandonar o Bixby e a loja de aplicativos da Samsung. Não há como negar que a mudança da Samsung para o Wear OS seria um grande impulso para o Wear OS, já que potencialmente atrairia muito mais usuários. Mas, a partir de agora, não há nenhuma palavra sobre quando os novos relógios da Samsung serão lançados.

SamMobile disse que talvez um anúncio chegue junto com os novos dobráveis em julho de 2021. Para referência, a Samsung não fazia um smartwatch Android desde o Gear Live em 2014 e, na época, rodava Android Wear em vez de Wear OS.

Escrito por Maggie Tillman.