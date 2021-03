Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung pode ter lançado seu novo smartwatch carro-chefe apenas no verão passado, mas os últimos rumores sugerem que poderíamos dar as boas-vindas à chegada do Galaxy Watch 4 mais cedo ou mais tarde.

Ele também pode não vir sozinho, com uma nova variante da linha Galaxy Watch Active também discutida. Tal movimento finalmente traria alguma coesão às linhas de smartwatches da Samsung, após anos de marcas e ciclos de lançamento inconsistentes. No entanto, muitos dos detalhes reais são escassos neste estágio inicial.

Abaixo, estaremos acompanhando todos os sussurros e relatórios mais recentes da indústria em torno do Samsung Galaxy Watch 4 e de seu irmão esportivo em potencial, incluindo a data de lançamento, preço e recursos.

Tipster sugere o lançamento do segundo trimestre para ambos os relógios

Números de modelo de dois smartwatches vazaram

Como mencionamos acima, julgar as datas de lançamento e os nomesdos smartwatches da Samsung tem sido uma batalha constante nos últimos anos. Como exemplo, o Galaxy Watch Active original foi seguido pela segunda geração em cerca de seis meses, e a linha Galaxy Watch pulou o Watch 2 e foi direto para o carro-chefe atual, o Watch 3.

Portanto, antes de irmos muito longe aqui, vamos apenas ressaltar as coisas dizendo que é mais provável que a Samsung escolha o nome Galaxy Watch 4 para seu próximo smartwatch. Enquanto isso, a próxima geração do Galaxy Watch Active (seja ele lançado ao lado ou não) pode ser aparentemente o Active 3 ou o Active 4.

Agora, a questão mais importante: quando os veremos?

De acordo com um tweet do famoso informante Ice Universe, pudemos ver o Galaxy Watch 4 e o Active 4 no segundo trimestre de 2021. Isso significa qualquer momento em abril, maio ou junho, e representaria a primeira vez que a Samsung lançou uma nova geração de ambos relógios ao mesmo tempo. Isso também significaria que a Samsung pularia o Watch Active 3.

Isso é tudo de que precisamos até agora e, se for verdade, seria um pouco surpreendente. Enquanto o Galaxy Watch Active 2 tem 18 meses e precisa ser atualizado, o Watch 3 de seis meses está indiscutivelmente apenas na metade de seu ciclo.

É importante notar, porém, que um relatório anterior do GalaxyClub apóia essa teoria de dois relógios lançados em 2021.

De acordo com a agência, a Samsung planeja lançar smartwatches atualmente com os nomes de modelo SM-R86x e SM-R87x. No entanto, neste estágio, não está claro se esses são dois estilos completamente diferentes ou simplesmente variações do mesmo modelo.

Com relação ao preço, ainda não há detalhes. Este é geralmente um dos últimos fragmentos de informação a vazar e, naturalmente, pode variar um pouco dependendo da região. No entanto, uma vez que a linha Galaxy Watch começou normalmente em £ 349 / $ 399, não esperamos que isso se desvie muito na próxima geração.

Para o próximo Galaxy Watch Active, também, nenhuma informação que temos ainda apontaria para outra coisa senão o preço inicial de £ 249 / $ 249.

Tizen pode ser descartado para Wear OS

O monitoramento de glicose no sangue pode estrear

Os rumores ainda estão em um estágio inicial em relação a recursos e especificações de hardware, mas temos algumas informações que podem ajudar a definir a próxima geração de smartwatches Samsung.

Como acontece com os dispositivos anteriores, há rumores de que o Wear OS substituirá o próprio sistema operacional Tizen da empresa. Isso é de acordo com o vazador Ice Universe, pelo menos, que sugere que a Samsung retornará ao software do Google pela primeira vez desde o Gear Live em 2014.

O Wear OS oferece suporte a aplicativos de terceiros muito superior e poderia fornecer melhor integração com usuários de telefones que não sejam da Samsung, portanto, tal mudança faz sentido no papel. Se a empresa estava planejando abandonar a Tizen, também pode fazer sentido lançar as duas novas linhas ao mesmo tempo, como tem sido boato.

Em outros lugares, parece cada vez mais possível que uma característica principal da próxima geração - ou pelo menos o Galaxy Watch 4 - seja o monitoramento da glicose no sangue.

Visto como um santo graal para o monitoramento de saúde em smartwatches, foi relatado pela ET News que o próximo carro-chefe da Samsung será o primeiro a estrear o monitoramento de glicose não invasivo.

Isso ocorre depois que a CNET inicialmente detalhou que o Instituto de Tecnologia Avançado da Samsung desenvolveu uma técnica chamada "espectroscopia Raman" que aproveita os lasers para rastrear os níveis de glicose com precisão suficiente para ajudar os usuários a evitar picadas no dedo.

Tal movimento seria um verdadeiro gamechanger no espaço, mas não estamos necessariamente convencidos de que estreamos este ano, apesar do progresso certamente sugerir que o lendário rastreamento não invasivo está mais perto do que nunca.

Possível moldura giratória

Display AMOLED

No momento, não há renderizações, conceitos ou fotos que vazaram para nos dar uma ideia real de que tipo de mudanças de design podemos esperar do Galaxy Watch 4. No entanto, conforme nos aproximamos de uma data de lançamento potencial, essas coisas irão quase definitivamente começa a vir à tona.

Até então, somos simplesmente deixados para especular. Elementos de design como a popular moldura giratória devem permanecer, assim como a tela AMOLED, mas não esperamos nada muito dramático neste estágio.

Esperançosamente, a Samsung também continuará a oferecer dispositivos em tamanhos diferentes, a fim de caber o máximo de pulsos possível, e talvez tornar as coisas um pouco mais finas.

Na verdade, porém, parece que neste estágio a próxima geração será mais sobre mudanças na interface do usuário e experiência, ao invés de sentir o pulso.

Fique ligado para ver como essa área se desenvolve.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o Samsung Galaxy Watch 4 e a próxima geração do Galaxy Watch Active.

O renomado vazador Ice Universe oferece uma dica sucinta viaTwitter de quando os próximos wearables Samsung serão lançados, indicando que tanto o Galaxy Watch 4 quanto o Galaxy Watch Active 4 serão lançados no segundo trimestre de 2021.

A mudança freqüentemente comentada do Tizen para o Wear OS é sugerida pelo informante confiável Ice Universe viaTwitter , sugerindo que o novo relógio da Samsung vai lançar seu próprio sistema operacional para "Android".

Conforme relatado pelo Galaxy Club , a Samsung está desenvolvendo dois relógios para lançamento em 2021 - com os números de modelo sendo SM-R86x e SM-R87x.

O outlet coreano ET News sugere que o Galaxy Watch 4 da Samsung será o primeiro a apresentar rastreamento não invasivo de glicose no sangue.

Escrito por Conor Allison.