O próximo smartwatch da Samsung pode rodar Android em vez do Tizen

(Pocket-lint) - A Samsung está supostamente trabalhando em novos wearables, e dizem que rodam o Android . O Galaxy Club afirmou que a Samsung está desenvolvendo dois dispositivos - com números de modelo SM-R86x e SM-R87x - e eles são possivelmente parte da série Galaxy Watch Active 3 ou Active 4.

A Samsung não fez um smartwatch Android desde o Gear Live em 2014 e, na época, rodava Android Wear em vez de Wear OS. A empresa então mudou para seu próprio sistema operacional Tizen para vestíveis. Mas parece que pode voltar ao sistema operacional do Google ou pelo menos alguma outra interface baseada no Android, de acordo com o Ice Universe. O vazador, que tem um histórico decente, compartilhou no Twitter que o novo relógio da Samsung "usará o Android para substituir o Tizen".

Não se esqueça que a Bloomberg afirmou no ano passado que o Google também está tentando convencer a Samsung a abandonar o Bixby e a Samsung App Store.

Some tudo e talvez a Samsung esteja começando a dar os primeiros passos de volta ao Google. Se o próximo Galaxy Watch usar o Wear OS ou uma nova versão personalizada do Android, não podemos deixar de nos perguntar se a Samsung continuará a desenvolver o Tizen OS ou a oferecer uma experiência tão boa quanto.

Todos nós sabemos que o Wear OS certamente poderia usar algum novo hardware também.

Escrito por Maggie Tillman.