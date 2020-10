Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Amazon Prime Day pode estar lentamente chegando ao fim, mas ainda há tempo para comprar um dos melhores smartwatches para Android com desconto, com toda a gama de modelos Samsung Galaxy Watch Active 2 com cortes temporários.

Em um dos pacotes de ofertas vestíveis mais atraentes disponíveis durante o evento de vendas de dois dias, três modelos diferentes do Watch Active 2 de estilo esportivo receberam grandes mudanças de preço.

A maior economia está disponível por meio do LTE Watch Active 2 de 44 mm , que viu seu preço cair para $ 329 (anteriormente $ 399,99), permitindo que aqueles que desejam a melhor alternativa do Apple Watch economizem 18% no total.

Este é o modelo top de linha, oferecendo monitoramento de exercícios rastreados por GPS, suporte a notificações, streaming do Spotify e tudo o mais. A única coisa a se observar aqui é a pequena taxa padrão para a cobertura de celular com sua operadora todos os meses.

Se a energia LTE do pulso não é sua praia, há também o Galaxy Watch Active 2 de 40 mm com Bluetooth (agora $ 209,99, custava $ 249,99) e o Galaxy Watch Active 2 de 44 mm (agora $ 229,99, custava $ 269). Pegar esses dispositivos dá a você o mesmo relógio geral do modelo LTE, exceto, obviamente, sem a capacidade de trabalhar independentemente do seu telefone.

Os negócios para todos esses modelos serão executados até o final do dia (14 de outubro), representando a última chance de escolher um antes de ter que esperar até a Black Friday. Portanto, se você realmente gosta de um desses smartwatches e não quer esperar, é melhor agir rápido.

Escrito por Conor Allison.