Os relógios Samsung Galaxy têm um bom desconto para a Black Friday

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Agora que a Black Friday está basicamente em pleno andamento, é o momento ideal para comprar um dos melhores smartwatches para Android com desconto, com toda a gama de modelos Samsung Galaxy com cortes temporários.

Em um dos pacotes de ofertas vestíveis mais atraentes disponíveis durante este período, estão os três modelos diferentes do Watch Active 2 de estilo esportivo recebendo grandes mudanças de preço.

A maior economia está disponível por meio do LTE Watch Active 2 de 44 mm , que viu seu preço cair para $ 329 (anteriormente $ 399,99), permitindo que aqueles que desejam a melhor alternativa do Apple Watch economizem 18% no total. No Reino Unido, o Samsung Galaxy Watch Active 2 LTE tem um desconto de £ 110, o que o torna incríveis £ 289 .

Este é o modelo top de linha, oferecendo monitoramento de exercícios rastreados por GPS, suporte a notificações, streaming do Spotify e tudo o mais. A única coisa a se observar aqui é a pequena taxa padrão para a cobertura de celular com sua operadora todos os meses.

Se a energia LTE do pulso não é sua praia, há também o Galaxy Watch Active 2 de 40 mm com Bluetooth (agora $ 179,99, custava $ 249,99) e o Galaxy Watch Active 2 de 44 mm (agora $ 199,99, custava $ 269). Pegar esses dispositivos dá a você o mesmo relógio geral do modelo LTE, exceto, obviamente, sem a capacidade de trabalhar independentemente do seu telefone.

Outras ofertas que valem a pena considerar:

• Samsung Galaxy Watch Bluetooth 46 mm - economize £ 120, custava £ 299, agora £ 179: O modelo mais antigo, mas com um ótimo desconto para a Black Friday. Veja esta oferta na Amazon

• Samsung Galaxy Watch Active 40 mm - Rose Gold - economize £ 70, custava £ 199, agora £ 129: Fino, leve e resistente e agora também mais acessível. Veja esta oferta na Amazon

• Samsung Galaxy Watch Active 40 mm - Preto - economize £ 70, custava £ 199, agora £ 129: um dos relógios mais sutis da linha agora é ainda mais barato. Veja esta oferta na Amazon

Escrito por Conor Allison. Edição por Adrian Willings.