Samsung Galaxy Watch 3 fica ótimo em titânio

(Pocket-lint) - A Samsung anunciou um modelo de titânio de seu recém-lançado Galaxy Watch 3 . O dispositivo oferecerá todos os mesmos recursos que o smartwatch padrão Galaxy Watch 3 de aço inoxidável, incluindo a moldura giratória, mas em um design mais premium.

É a primeira vez que a Samsung apresenta um modelo de titânio de um dispositivo vestível, embora não seja o primeiro smartwatch de titânio ao redor, com Huawei e Apple oferecendo o material leve como uma opção no Watch GT 2 Pro e Watch Series 5 , respectivamente.

O Galaxy Watch 3 Titanium virá em Mystic Black e estará disponível na versão 45mm Bluetooth apenas para começar. Uma pulseira de metal Mystic Black correspondente será incluída na caixa, oferecendo uma textura que combina com o acabamento de titânio do corpo do relógio.

Em termos de recursos, o Galaxy Watch 3 Titanium oferecerá monitoramento de pressão arterial, monitoramento de ECG e rastreamento de oxigênio no sangue, bem como rastreamento de sono e programas de treinamento.

As especificações são as mesmas do Galaxy Watch 3 padrão com um display colorido Super AMOLED de 1,4 polegadas, protegido por Corning Gorilla Glass DX, o processador Exynos 9110, 1 GB de RAM e 8 GB de armazenamento interno.

O Galaxy Watch 3 Titanium pesa 43g - quase 10g a menos que o modelo em aço inoxidável - e é à prova dágua até 5ATM, IP68 resistente à água e à poeira e possui MIL-STD-810G.

O Samsung Galaxy Watch 3 Titanium estará disponível a partir de 18 de setembro. O preço ainda não foi revelado, mas não será barato.

Escrito por Britta O'Boyle.