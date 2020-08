Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung anunciou uma série de novos dispositivos durante seu evento virtual Galaxy Unpacked em 5 de agosto, incluindo o sucessor do Galaxy Watch de dois anos - o Galaxy Watch 3 .

Sentado ao lado do Galaxy Watch Active 2 no portfólio de relógios inteligentes da empresa, o Galaxy Watch 3 recebe suas dicas de design do Galaxy Watch , trazendo de volta o painel rotativo que muitos fãs do Gear adoravam.

A Samsung fez algumas melhorias no painel rotativo, além de reduzir o tamanho geral do smartwatch em comparação com o modelo de 2018. O tamanho da tela também aumentou e a construção também é mais fina e mais leve.

O Samsung Galaxy Watch 3 vem com opções de tamanho de 41 e 45 mm e foi projetado para parecer e se sentir como um relógio real. Em termos de recursos, há um sensor de VO2 a bordo - algo que a Apple Watch Series 6 também oferece - juntamente com a detecção de quedas, um recurso oferecido no Watch Series 4 e 5 da Apple.

Diz-se também que o Galaxy Watch 3 é mais avançado no rastreamento de exercícios em comparação com o antecessor e capaz de rastrear a forma e o estilo da corrida. As notificações e a interface do usuário também foram aprimoradas.

O modelo Samsung Galaxy Watch 3 41mm custará 399 libras no Reino Unido ou 429 euros na Europa. O modelo de 45 mm custará £ 419 no Reino Unido ou € 459.

Você pode ler nosso recurso Melhor Samsung Galaxy Watch para ver como o Galaxy Watch 3 se compara ao Galaxy Watch original e ao Galaxy Watch Active 2.

Escrito por Britta O'Boyle.