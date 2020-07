Vazamento do Samsung Galaxy Watch 3 revela quase tudo sobre o próximo smartwatch

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung deve revelar seu próximo smartwatch - o Galaxy Watch 3 - em 5 de agosto, mas o vazamento mais recente está deixando muito pouco para a imaginação, com um conjunto completo de imagens e especificações detalhadas.

O site alemão Winfuture.de publicou imagens mostrando os tamanhos de 41 e 45 mm do Galaxy Watch 3 de todos os ângulos, além de oferecer informações sobre recursos e especificações de hardware.

De acordo com o site, o modelo de 41 mm virá com um painel giratório suave e será oferecido apenas na opção de cor bronze, enquanto o modelo de 45 mm possui um painel giratório com dentes e será apresentado nas cores preto e cinza.

O modelo de 41 mm possui uma tela Super AMOLED de 1,2 polegadas, enquanto os 45 mm têm uma tela Super AMOLED de 1,4 polegadas. Ambos têm o Gorilla Glass DX para proteção de tela e ambos têm uma resolução de 360 x 360 pixels.

Dizem que os dois modelos do Galaxy Watch 3 são executados no chipset Exynos 9110 com 1 GB de RAM e 8 GB de armazenamento interno. Diz-se que o modelo menor tem uma capacidade de bateria de 247mAh, enquanto o modelo de 45mm tem capacidade de 340mAh e ambos suportam o carregamento sem fio reverso ou o carregamento através do dock dedicado.

Outros detalhes revelados no relatório Winfuture.de incluem resistência à água e poeira IP68 , MIL-STD-810G e impermeabilização de 5 ATM para ambos os modelos. O Samsung Galaxy Watch 3 também oferecerá 39 modos esportivos, diz-se, rastreamento do sono, incluindo estágios REM e a capacidade de realizar um ECG, como o Apple Watch Series 4 e Series 5 .

Relatórios anteriores também alegaram que o Galaxy Watch 3 oferecerá gestos com as mãos e detecção de quedas. As medições do relatório Winfuture são 41 x 42,5 x 11,3 mm para o modelo menor e 45 x 46,2 x 11,1 mm para o modelo maior, deixando apenas preço e disponibilidade para descobrir no Galaxy Unpacked da Samsung, se o relatório for preciso.

Você pode ler nosso recurso Samsung Galaxy Unpacked para descobrir como assistir à revelação oficial do Galaxy Watch 3, que deve ser lançado ao lado das séries Galaxy Z Fold 2 e Galaxy Note 20 .

Escrito por Britta O'Boyle.