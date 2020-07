Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O próximo smartwatch da Samsung foi apelidado de Galaxy Watch 3 e houve vários rumores em torno do dispositivo nos últimos dois meses, dando-nos uma boa indicação do que podemos esperar em termos de design.

O vazamento mais recente vem de Max Weinbach, da XDA Developers , que decodificou os recursos APK do aplicativo Galaxy Watch 3 Plugin para revelar alguns dos principais recursos disponíveis.

De acordo com Weinbach, o Galaxy Watch 3 suporta gestos com as mãos, oferece detecção de quedas e a Samsung também facilitará a captura de tela. Weinbach também encontrou as opções padrão de mostrador do relógio disponíveis.

Em termos de gestos com as mãos, o relatório de Weinbach diz que você poderá apertar o punho e abri-lo para atender uma ligação ou apertar a mão para rejeitar uma ligação. Para tirar uma captura de tela, os usuários poderão pressionar os dois botões laterais do Galaxy Watch 3 ao mesmo tempo - como os usuários do Apple Watch podem fazer - em vez de pressionar o botão lateral e deslizar para a esquerda ao mesmo tempo.

A detecção de queda está disponível no Apple Watch Series 4 e Series 5, portanto, não é surpresa ver a Samsung querer adicioná-lo aos recursos do Galaxy Watch 3. Se você cair com o relógio 3, Weinbach diz que ele tocaria por 60 segundos. Se você não responder, ele enviará um texto e uma gravação de som de cinco segundos para seus contatos de emergência. Há também uma opção para fazer uma chamada SOS se você cair.

Esperamos ver o Galaxy Watch 3 oficialmente revelado em 5 de agosto, juntamente com o Note 20 e o Fold 2, mas enquanto isso, você pode ler tudo sobre outros rumores e vazamentos em torno do Samsung Galaxy Watch 3 em nosso recurso de rumor .

Escrito por Britta O'Boyle.