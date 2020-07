Samsung Galaxy Watch 3 mostrado de todos os ângulos no vazamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O próximo smartwatch da Samsung - o Galaxy Watch 3 - foi alvo de vários rumores nos últimos meses e o último vazamento nos apresentou uma enxurrada de imagens do mundo real, mostrando o dispositivo em toda a sua glória.

As imagens, provenientes do site de certificação da Comissão Nacional de Comunicações de Taiwan (NCC), foram publicadas no Twitter por The_Tech_Guy e, embora sua qualidade não seja brilhante, elas mostram o smartwatch relatado de vários ângulos.

Samsung Galaxy Watch 3

O que outras pessoas estão dizendo - the_tech_guy (@_the_tech_guy) 7 de julho de 2020

Suportando outras imagens vazadas, as imagens mostram um dispositivo mais robusto que o Galaxy Watch Active 2, com o que assumimos ser um painel giratório no topo do mostrador, como os rumores sugeriram. Uma pulseira de couro é mostrada com um corpo de aço inoxidável e o modelo mostrado parece ter 45 mm, embora rumores anteriores tenham sugerido que veremos uma opção de 41 mm também.

Dois botões estão posicionados em um lado do mostrador do relógio e há um monitor de batimentos cardíacos na parte inferior do dispositivo - como seria de esperar. Rumores sugeriram que a funcionalidade de ECG do Watch Active 2 será transferida para este dispositivo e também é esperado que ele ofereça conectividade LTE.

Há rumores de que o Samsung Galaxy Watch 3 seja lançado em 22 de julho e espera-se que ele funcione no Tizen OS como os smartwatches anteriores da empresa, além de oferecer uma tela AMOLED redonda.

Você pode ler tudo sobre as outras especificações esperadas e ver quais outras imagens do dispositivo vazaram em nosso recurso de arredondamento de boatos do Samsung Galaxy Watch 3 .