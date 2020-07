Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Não há escassez de vazamentos em torno do Samsung Galaxy Watch 3 - vimos o hardware, designs diferentes e agora estamos dando uma boa olhada em alguns dos recursos que este relógio oferece.

Espera-se que o Samsung Galaxy Watch 3 traga uma série de atualizações e melhorias e, felizmente, Max Weinbach compartilhou uma desmontagem do novo firmware no Twitter, dando-nos uma boa olhada no que esperar.

Primeiro, Weinbach confirma que há 8 GB de armazenamento, dos quais pouco mais de 5 GB estão disponíveis para o usuário; Também haverá um alto-falante no Watch 3, para as versões Bluetooth e LTE.

Há uma ampla reformulação de muitos dos aspectos visuais, com a sugestão de que o novo relógio tenha ícones personalizados para notificações, em vez de usar um ícone genérico. Também parece que a Samsung abandonará seu aplicativo de e-mail e usará o Outlook da Microsoft. Essa não é a primeira vez que ouvimos esse boato e, para ser sincero, somos a favor.

Novos recursos incluem o rastreamento do ciclo feminino - algo popular em dispositivos esportivos como o Fitbit - e há uma reformulação impressionante do aplicativo meteorológico, com fundos para combinar com o clima, um pouco remanescente do antigo aplicativo meteorológico da HTC. Você pode encontrar um monte de screengrabs aqui .

Há uma grande variedade de mostradores , mostrando a variedade a que você poderá acessar, incluindo alguns que oferecem uma grande quantidade de informações, usando as bordas com grande efeito.

Tudo parece uma atualização emocionante, comparada com o que está se transformando em um novo modelo emocionante deste relógio. Estamos acompanhando os desenvolvimentos deste relógio há algum tempo e esperamos vê-lo lançado em algum momento de julho.