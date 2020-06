Data de lançamento do Galaxy Watch 3 marcada para 22 de julho, com vazamento do modelo de titânio

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O lançamento do Galaxy Watch 3 está chegando e, como tal, sua chegada iminente é anunciada por um lento vazamento de novas informações e imagens. As atualizações mais recentes incluem um teaser da data de lançamento e uma imagem do modelo de titânio com uma pulseira de metal.

Primeiro, há a data de lançamento. Embora ele não diga isso diretamente, há uma forte dica do @evleaks de que a próxima iteração do Galaxy Watch fará sua primeira aparição pública em 22 de julho.

Até agora, os rumores previam o lançamento em julho , e por isso a data do boato certamente se encaixa. Como você pode ver na imagem twittada abaixo, a renderização impressa do relógio está marcada para 22 de julho no mostrador.

(Caso você esteja se perguntando, o dia 22 de julho cai na quarta-feira deste ano.) Https://t.co/c6xZrtZ64u - Evan Blass (@evleaks) 26 de junho de 2020

Esse não é o único desenvolvimento desta semana. Evan Blass (também conhecido como @evleaks) também publicou uma visão em 360 graus do boato de titânio, completo com uma pulseira de elos de metal. Ou, mais precisamente, o Galaxy Watch 3 de 45 mm em preto, com uma banda de titânio.

A caixa do relógio em si é algo que já vimos antes, mas a pulseira de link de metal de aparência premium é um novo recurso da Samsung e empurra ainda mais sua série Galaxy Watch para o território de relógio adequado.

Até agora, ele só oferece pulseiras de silicone ou couro para seus relógios.

Com a contagem regressiva para o lançamento oficial, provavelmente podemos esperar mais detalhes sobre o relógio. Até agora, no entanto, está se preparando para ser um sucessor mais do que valioso para o primeiro Galaxy Watch.

Atualmente, espera-se que ele tenha dois tamanhos diferentes (41 mm e 45 mm), com modelos de aço inoxidável e titânio. Como a série Galaxy Watch Active, é provável que seja equipada com sensores de monitoramento cardíaco de ponta com recursos de monitoramento de ECG e pressão arterial (provavelmente restritos a determinados mercados).

Espera-se que o painel giratório retorne também, pelo menos no modelo de 45 mm, e provavelmente veremos cores de metal preto, prata e ouro, além de uma seleção de designs e materiais das correias.