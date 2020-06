Os designs do Samsung Galaxy Watch 3 vazam novamente, desta vez em alta resolução

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O trem de vazamento continua girando no que diz respeito ao aguardado Galaxy Watch 3 da Samsung - desta vez na mais alta resolução que já tivemos.

A imagem é cortesia do evan Blass , o vazador em série, e mostra um design que combina muito com as imagens mais granuladas de protótipos que vimos nas últimas semanas, mostrando o maior dos dois modelos que a Samsung deverá eventualmente revelar.

Na semana passada, vimos esses dois modelos em perspectiva lado a lado em imagens vazadas de relógios físicos reais, enquanto no início de junho também tivemos um vislumbre da interface do usuário que os relógios executariam, familiar como é nos dispositivos Samsung existentes.

Essas e a nova imagem que Blass forneceu dão uma imagem de um design bem evoluído para o relógio. Ainda é decididamente mais robusto do que os modelos da linha Active mais recente da Samsung, mas parece ser muito mais fino que o considerável Galaxy Watch original.

A maior e mais interessante variável, para o nosso dinheiro, reside em saber se o anel estriado ao redor do mostrador do relógio significa que veremos o retorno do painel giratório que foi tão importante quando ele esteve presente. A Samsung experimentou substituições de software que simplesmente não foram tão satisfatórias, por isso esperamos que isso apareça.

Comodamente, as informações exibidas na parte de trás do relógio nessas imagens mais recentes fornecem alguns detalhes concretos das especificações prováveis do relógio. Para esta versão de 45 mm, pelo menos, parece que podemos esperar uma resistência à água classificada em 5ATM, Gorilla Glass DX, GPS embutido e uma classificação de durabilidade um pouco obscura do MIL-STD-810G.

Tudo isso soa bem e elegante, mas precisaremos ouvir mais sobre as partes internas do relógio antes que possamos ter uma noção real disso. O boato está apontando para uma revelação da Samsung em julho, então espero que não tenhamos que esperar muito mais.