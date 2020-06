Novo vazamento de fotos do Samsung Galaxy Watch 3 mostra interface do usuário

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Mais imagens do Samsung Galaxy Watch 3 vazaram online e mostram diferentes partes da interface do usuário.

Vimos uma imagem vazada ou duas no passado recente, mas essas são um pouco mais detalhadas - com o smartwatch ativado, para iniciantes.

Publicado no Twitter pela TechTalk TV , podemos ver o Tizen OS 5.5 em ação. Para ser justo, ele mostra apenas a roda de rolagem de aplicativos recentes e alguns utilitários, mas você também pode ver claramente nas imagens um relógio com botões laterais.

Sem dúvida, o volante será acessado pelo painel giratório do Watch 3 - que, segundo rumores, ele volta.

De acordo com vazamentos e rumores anteriores, o Samsung Galaxy Watch 3 virá nos tamanhos de 41 e 44 mm, com telas de 1,2 e 1,4 polegadas, respectivamente. Não temos certeza de qual versão podemos ver nas imagens, mas ela parece menor que as supostas fotos anteriores, com os botões mais próximos, por isso pode ser o modelo de 41 mm.

Rumores adicionais afirmam que o smartwatch terá GPS e que haverá pelo menos uma opção LTE (4G).

Também ouvimos dizer que ele terá rastreamento cardíaco, com ECG e monitoramento da pressão arterial.

Ele também vem com 1 GB de RAM, mas ainda não ouvimos nada sobre o processador.

O Samsung Galaxy Watch 3 será lançado em julho (não em agosto, ao lado do Samsung Galaxy Note 20 ), portanto, descobriremos mais em breve.