Samsung traz monitoramento de pressão arterial para o Galaxy Watch Active 2 com o aplicativo Health Monitor

A Samsung lançou seu aplicativo Health Monitor para o Galaxy Watch Active 2 e, com ele, ativou o recurso de monitoramento da pressão arterial do dispositivo usado no pulso.

Atualmente, o aplicativo está disponível apenas no país de origem da Samsung, a Coréia, mas adiciona outra sequência ao arco de um rastreador de saúde e fitness.

Para usar o recurso, os usuários do Watch Active 2 precisam primeiro calibrar o relógio usando um manguito tradicional para medir a pressão sanguínea. Após essa calibração, o relógio usa a relação entre essa medição e as ondas de freqüência cardíaca para medir a pressão sanguínea no futuro.

A Samsung observa, no entanto, que, para garantir que isso continue sendo uma medida precisa, a calibração é feita todos os meses. Da mesma forma, não é recomendável que os usuários tomem essa medida como um meio de auto-diagnosticar condições ou alterar qualquer medicamento prescrito.

Como todo monitor de pulso, é recomendado como um indicador relativamente - mas não completamente - preciso da saúde do usuário. A Samsung também ativará o recurso ECG usando o mesmo aplicativo Health Monitor em algum momento próximo ao final deste ano.

O Galaxy Watch Active 2 foi lançado em setembro de 2019, com a promessa de permitir esses recursos avançados de monitoramento no futuro. Era semelhante ao Apple Watch Series 4 , lançado sem o recurso de execução de ECG que foi ativado posteriormente, quando as aprovações estavam em vigor.

Espera-se que a Samsung aumente seu portfólio de relógios inteligentes em um futuro próximo, com a série Galaxy Watch 3 . Espera-se que aterre em algum momento deste verão, e há rumores de que também apresenta todos esses recursos avançados de rastreamento de condicionamento físico e saúde.

Quanto ao aplicativo Health Monitor, o comunicado de imprensa da Samsung não menciona prazo para uma implantação mais ampla em todo o mundo. Pode ser que ele continue sendo o país de origem do fabricante por enquanto.

