Fotos vazadas parecem mostrar os dois modelos do Galaxy Watch 3

O próximo Galaxy Watch da Samsung tem sido alvo de rumores nos últimos meses, com a construção de impulso sugerindo que um lançamento é iminente.

Não apenas passou pela FCC e órgãos reguladores equivalentes, mas agora também apareceu em fotos da vida real pela primeira vez. O conhecido leaker @UniverseIce no Twitter compartilhou imagens do que parece ser dois modelos diferentes do próximo relógio.

Esperávamos um modelo de 45 mm e 41 mm e, pelas figuras abaixo, parece que cada tamanho tem um design diferente.

O Galaxy Watch 3 vazou imagens reais, ainda seguindo o estilo mecânico, Watch3 e Actice2, qual você prefere? pic.twitter.com/nLKFtSo3xx - Ice universe (@UniverseIce) 17 de junho de 2020

O que talvez vale a pena notar aqui é que há rumores de que o painel giratório da primeira série Galaxy Watch está voltando, e se essa borda irregular no painel à imagem da esquerda for um indicador, esses rumores podem ser precisos.

Se for esse o caso, pode ser que apenas um desses modelos tenha o quadro rotativo para controle da interface do usuário e rolagem na tela, ou pode ser simplesmente que a Samsung tenha optado por adicioná-lo a ambos, mas sem esses dentes aderentes correndo por todo o caminho pelo lado de fora.

Qualquer que seja a realidade do painel giratório, fica claro que os dois modelos têm um estilo diferente dos modelos Galaxy Watch Active , que apresentam armações de metal muito mais finas e vidro que se curva em direção às bordas.

Há rumores de que esta nova série de relógios será lançada em julho, sugerindo um lançamento além da habitual série Note. Assista esse espaço.