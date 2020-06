Especificações do Galaxy Watch 3 vazaram semanas antes do lançamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A próxima versão da Samsung do Galaxy Watch deve ser lançada em breve - em julho, se se acreditar em rumores - e a atualização mais recente do próximo relógio revela muitas das especificações esperadas, incluindo dois tamanhos de relógio.

Se o vazamento mais recente for preciso, veremos os tamanhos de relógio de 41 e 45 mm, e não apenas um. Como você supõe, os dois relógios terão duas telas de tamanhos diferentes revestidas em aço ou titânio.

Especificamente: o modelo de 45 mm deverá exibir uma tela redonda de 1,4 polegadas, enquanto o modelo de 41 mm contará com um painel de 1,2 polegadas. Ambos protegidos pelo Gorilla Glass DX da Corning.

Apesar de apresentar uma caixa mais estreita, o modelo de 41 mm terá praticamente a mesma espessura que o modelo maior de 45 mm. No entanto, ele apresentará uma bateria menor; Bateria de 247mAh versus a célula de 340mAh no relógio maior.

Como já tínhamos ouvido falar , a Samsung deverá trazer de volta o painel giratório ao redor da tela, retrocedendo o recurso que tanto amava o Galaxy Watch original.

Outras características importantes incluem conectividade LTE, GPS para rastreamento de esportes, resistência à água IP68 até 50 metros e certificação de durabilidade MIL-STD-810G.

Quanto ao sensor de frequência cardíaca na parte inferior, isso é mais do que apenas um rastreador de batimentos cardíacos, a mais recente lista de recursos do SamMobile sugere que ele também será capaz de realizar testes de ECG e oferecer monitoramento da pressão arterial.

No total, isso deve significar que esses dois relógios estão tão bem equipados para monitorar atividades esportivas e de treinamento quanto os modelos Watch Active, exceto incorporados a um design que é muito mais traje diário do que estética atlética.

Alegou que o relógio será revelado em julho, antes do esperado lançamento do Galaxy Note 20 . O tempo dirá se essa previsão é precisa. No momento, todas as indicações são de que o relógio está chegando e chegará aqui em breve.