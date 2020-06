Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O próximo smartwatch da Samsung provavelmente será chamado Galaxy Watch 3 , de acordo com o aplicativo Galaxy Wearable da Samsung.

Em setembro passado, a empresa lançou o Galaxy Watch Active 2, que seguiu o Galaxy Watch Active e o Galaxy Watch original. Agora, o MySmartPrice alega ter encontrado o nome Galaxy Watch 3 no site de certificação NTBC para o lançamento de novos dispositivos na Tailândia.

A XDA-Developers também afirma que confirmou esse nome por meio de um recurso de imagem no aplicativo Galaxy Wearable da Samsung. Adicione tudo isso e a Samsung provavelmente está pulando o nome do Galaxy Watch 2, dado que já fez com o Galaxy Watch Active 2, e está descartando a confusão "Active" e indo direto para o Galaxy Watch 3. Ele ignorou os números de modelo no passado, inclusive com o Galaxy S20.

Se você precisar de mais provas de que um novo Galaxy Watch está chegando, as listagens recentes da FCC apontam para um Galaxy Watch desconhecido nos tamanhos de 41 e 45 mm.

Os desenvolvedores da XDA também viram outro Samsung wearable no aplicativo Galaxy Wearable: um recurso de imagem que revela os Samsung Buds vazados anteriormente . A string com a imagem mencionada "buds_live" no nome do arquivo, sugerindo que eles poderiam ser chamados de Galaxy Buds Live quando iniciarem.

Se tivéssemos que adivinhar, o Galaxy Watch 3 e o Galaxy Buds Live estão prontos para serem lançados em breve. Há até rumores de um evento de imprensa em agosto.